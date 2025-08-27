40 đảng viên phường Phú Lâm nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Phường Phú Lâm có 40 đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9, trong đó có nhiều đảng viên cao tuổi Đảng.

Ngày 27-8, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lâm (TPHCM) tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 2-9.

Tại buổi lễ, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Phú Lâm đã cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc; khẳng định ý chí, niềm tin sắt son đối với Đảng, với Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy phường Phú Lâm Lê Thanh Bình phát biểu ôn truyền thống

Đồng chí Lê Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Phú Lâm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cách mạng, anh hùng liệt sĩ, các đồng chí đảng viên lão thành đã trung kiên, tận tụy, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Đồng chí Lê Thanh Bình trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

Dịp này, phường Phú Lâm có 40 đồng chí vinh dự đón nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, có 2 đồng chí nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đồng chí nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 3 đồng chí nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng, 7 đồng chí nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng, 17 đồng chí nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, 9 đồng chí nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của đất nước và địa phương; là vinh dự của các đồng chí và gia đình, của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Phú Lâm.

Phường Phú Lâm có 40 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Bí thư Đảng ủy phường Phú Lâm Lê Thanh Bình kêu gọi các đảng viên trẻ, đoàn viên, hội viên phát huy truyền thống cha anh, không ngừng rèn đức luyện tài, xứng đáng là thế hệ “vừa hồng vừa chuyên”, góp phần xây dựng phường Phú Lâm văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

THU HOÀI