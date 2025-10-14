Bám sát yêu cầu, sẵn sàng nhiệm vụ

Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I đã diễn ra phiên trù bị. Trao đổi với phóng viên Báo SGGP, các đại biểu là lãnh đạo nhiều sở, ngành, đơn vị đã gửi gắm những ý kiến tâm huyết đến Đại hội cũng như khẳng định sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

- Đồng chí PHẠM THỊ THANH HIỀN, Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM:

Xây dựng đội ngũ vừa có năng lực, vừa có khát vọng cống hiến

Là một đô thị đặc biệt, đầu tàu kinh tế của cả nước, TPHCM đã chủ động trong thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã. Sau hơn 3 tháng triển khai, TPHCM đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực, song vẫn còn một số khó khăn, hạn chế.

Thời gian tới, Sở Nội vụ tham mưu triển khai nhiều nhóm giải pháp về thể chế, tổ chức bộ máy, nguồn nhân lực, đảm bảo cơ sở vật chất và hiện đại hóa nền hành chính, tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra và giám sát… để tiếp tục phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Chúng tôi xác định nhóm giải pháp về nguồn nhân lực là giải pháp cốt lõi, nhằm xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có năng lực và khát vọng cống hiến.

Trong đó, tập trung vào đổi mới phương thức tuyển dụng, tiếp tục thực hiện chính sách về thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và các tổ chức chính trị - xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, trên cơ sở đo lường bằng số lượng, chất lượng và tiến độ sản phẩm (KPI) và ứng dụng công nghệ để đánh giá trên môi trường điện tử; gắn kết quả với trách nhiệm của người đứng đầu.

Bên cạnh đó, thành lập các nhóm công tác liên ngành để giải quyết vấn đề phức tạp, đặc biệt là trong các lĩnh vực “nóng” như trật tự đô thị, xây dựng. Thường xuyên tổ chức các đợt khảo sát, đánh giá toàn diện tại cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, thành phố công khai kết quả đánh giá, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền, tạo động lực cho các địa phương không ngừng cải cách, hoàn thiện...

- Đồng chí LÂM ĐÌNH THẮNG, Giám đốc Sở KH-CN TPHCM:

Tăng tốc để kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào giai đoạn cạnh tranh ngày càng gay gắt về công nghệ và đổi mới sáng tạo, thì khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số (KHCN, ĐMST, CĐS) không chỉ là công cụ hỗ trợ phát triển mà đã trở thành động lực cốt lõi định hình năng lực cạnh tranh và vị thế chiến lược của mỗi quốc gia, mỗi đô thị.

Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã mở ra cơ hội để TPHCM phát huy vai trò đầu tàu phát triển của vùng Đông Nam bộ - vùng kinh tế năng động nhất cả nước, và trở thành một cực tăng trưởng ĐMST của quốc gia. Hiện TPHCM có hơn 21.000 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực KHCN, trên 135 nhóm nghiên cứu mạnh và năng động, tham gia hợp tác quốc tế, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới.

Hệ sinh thái khởi nghiệp ĐMST đang tiến gần đến tốp 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất toàn cầu. Hiện nay, hệ sinh thái đã quy tụ hơn 2.000 startup, hàng chục không gian sáng tạo, cùng các tổ chức trung gian, vườn ươm, quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân hoạt động tích cực. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030, đóng góp năng suất các nhân tố tổng hợp đạt 60% GRDP, kinh tế số chiếm từ 30%-40% GRDP; tổng chi xã hội cho R&D đạt 2%-3% GRDP, bố trí ít nhất 3%-4% tổng chi ngân sách hàng năm cho KHCN, ĐMST, CĐS; phủ sóng 5G toàn vùng và hình thành ít nhất 5 tổ chức KHCN đạt chuẩn quốc tế.

Để đạt các mục tiêu trên, thành phố tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp đột phá về KHCN, ĐMST, CĐS, tận dụng tối đa khung pháp lý hiện hành. Trước hết, cần khẳng định vai trò trụ cột của KHCN và CĐS trong mô hình tăng trưởng mới, thúc đẩy chuyển dịch sang kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn. Đồng thời, đổi mới cơ chế quản lý KHCN; hình thành các tổ chức KHCN công lập mạnh, theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực, làm hạt nhân kết nối giữa nhà nước, doanh nghiệp và trường, viện.

Thành phố cũng đầu tư phát triển hạ tầng KHCN và không gian thử nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế; đẩy mạnh liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp và quỹ đầu tư mạo hiểm. Cùng với đó, thúc đẩy mô hình hợp tác công - tư, công - công trong phát triển tiềm lực KHCN. Đẩy nhanh phát triển hạ tầng số, nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút chuyên gia quốc tế, liên kết đào tạo trong và ngoài nước, tạo môi trường sáng tạo linh hoạt để hình thành đội ngũ nhà khoa học, kỹ sư, doanh nhân công nghệ dẫn dắt các ngành mũi nhọn.

Có thể khẳng định, KHCN, ĐMST, CĐS là con đường bắt buộc để TPHCM giữ vững vai trò đầu tàu phát triển, hiện thực hóa khát vọng trở thành trung tâm ĐMST hàng đầu Đông Nam Á, nâng cao đời sống người dân, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và hiệu quả quản trị nhà nước.

- Đồng chí NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH, Giám đốc Sở Tư pháp TPHCM:

Hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo đảm quản trị đô thị hiện đại

Sau hợp nhất, TPHCM trở thành đô thị có quy mô và tiềm năng phát triển rất lớn. Quy mô phát triển nhanh đặt ra yêu cầu cấp thiết phải hoàn thiện thể chế pháp luật, bảo đảm quản trị đô thị hiện đại, hiệu quả và thích ứng với thời kỳ chuyển đổi số.

Để thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Sở Tư pháp đề xuất hoàn thiện thể chế pháp luật đặc thù cho TPHCM. Trong đó, cho phép TPHCM trình Quốc hội ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM ngay trong kỳ họp thứ 10 này.

Mặt khác, thành phố cần siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong xây dựng thể chế. Trong đó, công tác xây dựng thể chế phải đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng; tập trung kiểm soát việc ban hành các thủ tục hành chính, không để hình thành các “giấy phép con”. Thành phố cũng phải đột phá trong thi hành pháp luật, tập trung một số giải pháp như: thiết lập cơ chế giám sát việc thi hành pháp luật định kỳ; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu; thành lập Tổ công tác phản ứng chính sách nhanh.

Bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, TPHCM cần đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Một nội dung quan trọng khác là tăng tốc chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Trước mắt, đề xuất triển khai thí điểm sử dụng AI trong hỗ trợ soạn thảo, kiểm tra và thẩm định dự thảo văn bản. Về lâu dài, cần xây dựng hệ thống AI hỗ trợ giám sát thi hành pháp luật, có khả năng tổng hợp và phân tích dữ liệu từ phản ánh, kiến nghị, thông tin từ Trung tâm điều hành đô thị thông minh và các nền tảng số khác. Đồng thời, phát hiện sớm xu hướng bất cập, điểm nghẽn trong thực thi pháp luật…

- Đồng chí TĂNG CHÍ THƯỢNG, Giám đốc Sở Y tế TPHCM:

Củng cố nhân lực, nâng chất lượng ngành y thành phố

Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đã đặt ra những nhiệm vụ lớn cho ngành y tế. Dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I cũng đề ra nhiều chỉ tiêu cho ngành y tế. Trong đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân. Từ năm 2026, người dân được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm 1 lần.

Chúng tôi xác định nhân lực là yếu tố quan trọng. Ngành y tế TPHCM đã tổ chức chương trình thực hành lâm sàng cho bác sĩ trẻ tại các bệnh viện gắn với trạm y tế, tạo điều kiện cho đội ngũ bác sĩ trẻ được rèn luyện, cọ xát thực tiễn tại y tế cơ sở. Đặc biệt là chương trình luân phiên bác sĩ chuyên khoa đến xã đảo Thạnh An và đặc khu Côn Đảo. Những “chuyến ra quân” ấy không chỉ mang theo bác sĩ giỏi của các bệnh viện tuyến cuối mà còn mang theo niềm tin, niềm hy vọng cho người dân vùng xa được tiếp cận dịch vụ chất lượng ngay tại địa phương. Ngành y tế cũng mạnh dạn ứng dụng AI trong chẩn đoán ngay từ tuyến cơ sở.

Từ Nghị quyết số 72-NQ/TW, chúng tôi kiến nghị đổi mới căn bản công tác đào tạo. Trong đó, đào tạo nhân lực toàn diện cả về chuyên môn, kỹ năng giao tiếp, đạo đức nghề nghiệp, quản trị bệnh viện và năng lực ứng dụng công nghệ số. Đồng thời, chú trọng nhân lực chất lượng cao và chuyên ngành mũi nhọn. TPHCM phải là nơi đi đầu trong đào tạo nhân lực chuyên khoa sâu, như phẫu thuật ít xâm lấn, can thiệp tim mạch, ung bướu, sản khoa, nhi khoa, can thiệp bào thai, hồi sức cấp cứu, cấp cứu ngoại viện... Đây là những lĩnh vực không chỉ đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, mà còn góp phần khẳng định vị thế y tế Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Mặt khác, tăng cường kết nối công - tư trong phát triển nhân lực y tế. Y tế công và tư cần được xem như hai cánh tay cùng chung sứ mệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân. Cần có chính sách khuyến khích hệ thống y tế tư nhân tham gia vào công tác đào tạo nhân lực cùng với các trường đại học và bệnh viện công lập, tạo nên sự bổ trợ và lan tỏa nguồn lực.

THU HƯỜNG - NGÔ BÌNH - VĂN MINH