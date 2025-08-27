Đồng chí Nguyễn Thị Phúc nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng trao Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng đến đồng chí Nguyễn Thị Phúc

Tham dự có đồng chí Võ Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM.

Ôn lại truyền thống, đồng chí Thái Thị Hồng Nga, Bí thư Đảng ủy phường Bình Lợi Trung cho biết, hòa cùng nhân dân Sài Gòn – Gia Định và nhân dân cả nước trong cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, hàng vạn quần chúng, nhân dân Bình Hòa – Bình Lợi Trung cùng nhân dân Thạnh Mỹ Tây đã tham gia cuộc biểu tình tuần hành ở Sài Gòn và nổi dậy khởi nghĩa giành chính quyền dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đến 19 giờ ngày 25-8-1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Bình Hòa – Thạnh Mỹ Tây đã hoàn toàn thắng lợi.

Đồng chí Nguyễn Thị Phúc trong niềm vui nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng

Đợt 2-9, Đảng ủy phường Bình Lợi Trung có 62 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng là đồng chí Nguyễn Thị Phúc (năm nay 97 tuổi). Đồng chí Nguyễn Thị Phúc vào Đảng năm 17 tuổi và có nhiều cống hiến cho đất nước. Bà vinh dự nhận nhiều Huân chương, Huy chương và Bằng khen của Đảng, nhà nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến đồng chí Lâm Hữu Văn

Các đảng viên cao tuổi Đảng trên địa bàn phường Bình Lợi Trung nhận Huy hiệu Đảng đợt 2-9

Dịp này, 1 đảng viên cũng nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 4 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 7 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM Võ Văn Dũng trao Huy hiệu Đảng đến các đảng viên

THÁI PHƯƠNG