Đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội

SGGP

TPHCM vừa ban hành kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2026. 

Theo đó, TPHCM tiếp tục xác định phong trào không chỉ là một cuộc vận động quần chúng, mà là nền tảng tinh thần quan trọng, góp phần xây dựng con người, môi trường văn hóa và tạo động lực cho phát triển bền vững. Trọng tâm là đưa các giá trị văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội, bắt đầu từ gia đình, khu dân cư đến cơ quan, trường học.

Thành phố nhấn mạnh yêu cầu gắn phong trào với việc thực hiện Kết luận số 156-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 33-NQ/TW và Bộ tiêu chí quốc gia về phát triển văn hóa toàn diện các cấp giai đoạn 2025-2030. Các khu dân cư tiếp tục được xác định là “điểm tựa” của phong trào. Các mô hình khu dân cư “Đoàn kết - Nghĩa tình - Tự quản”, khu phố, ấp sạch - xanh - thân thiện môi trường, tuyến đường văn minh đô thị được củng cố và nâng chất, gắn với xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước cộng đồng.

Một điểm nhấn quan trọng là việc tiếp tục xây dựng và lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

THIÊN BÌNH

Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư

