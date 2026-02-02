Vinh danh 100 nghệ sĩ vì cộng đồng năm 2025

Các nghệ sĩ trình diễn "Xuân ca" (Nguyễn Ngọc Thiện) và "Vạn sự như ý" (DTAP). Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

TPHCM luôn rực cháy tinh thần năng động, sáng tạo và khát vọng cống hiến bền bỉ. Trên hành trình phát triển, thành phố không chỉ vươn mình trở thành trung tâm kinh tế - văn hóa lớn của cả nước, mà còn là cái nôi bồi đắp các giá trị nhân văn, hun đúc lý tưởng sống cao đẹp cho nhiều thế hệ.

Trong dòng chảy ấy, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM trở thành một điểm hẹn tuổi trẻ, điểm hẹn văn hóa nhiều sắc màu. Để làm được điều đó, Nhà văn hóa có sự đóng góp của nhiều cá nhân và tập thể, trong đó có những nghệ sĩ tài đức, sống trọn vẹn với mục tiêu phụng sự xã hội, tận tình vì cộng đồng.

Trong chương trình tối 1-2, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM ghi nhận sự đóng góp của 100 văn nghệ sĩ, các cá nhân đã tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện, vận động nguồn lực thực hiện các hoạt động cộng đồng do Thành đoàn, Hội LHTN TPHCM, Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, Hội Đồng đội TPHCM và Nhà Văn hóa Thanh Niên TPHCM tổ chức.

Hội LHTN Việt Nam TPHCM trao bằng khen cho 22 văn nghệ sĩ và 12 cá nhân đã vận động nguồn lực thực hiện các hoạt động cộng đồng cũng như hỗ trợ tích cực trong công tác tổ chức các hoạt động.

Hội LHTN Việt Nam TPHCM trao bằng khen cho 22 văn nghệ sĩ. Ảnh: TIỂU TÂN

Hội LHTN Việt Nam TPHCM trao bằng khen cho 12 cá nhân chung tay vận động nguồn lực cho các hoạt động cộng đồng. Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM ghi nhận đóng góp của các nghệ sĩ. Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM ghi nhận đóng góp của các MC. Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

MC - ca sĩ Quỳnh Hoa, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, cho biết, đơn vị luôn nhận được sự hợp tác, gắn bó của nhiều anh chị văn nghệ sĩ trong các hoạt động tình nguyện, vì cộng đồng.

"Từ chương trình xuân tình nguyện, các hoạt động trong tháng thanh niên, chiến dịch tình nguyện hè, chương trình Trung thu, các chương trình chăm lo trẻ em, học sinh - sinh viên đến các chương trình nghệ thuật phục vụ người dân vùng sâu vùng xa, các chiến sĩ nơi biên cương, hải đảo… Trong đó, có những chương trình đặc biệt như “Thanh âm sẻ chia”, “Hành trình của niềm tin” và hoạt động thu nhận, vận chuyển các phần quà hỗ trợ của người dân TPHCM đến người dân vùng bão lũ vừa qua. Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đồng hành đó”, MC - ca sĩ Quỳnh Hoa chia sẻ.

Hoa hậu Phương Linh, Á hậu Cẩm Ly, Biên đạo múa Thanh Tâm có mặt tại chương trình lễ vinh danh

Người mẫu Đức Anh, ca sĩ Ngọc Linh, ca sĩ Trương Trần Anh Duy tại chương trình. Ảnh: VÕ SĨ ĐIỀU

Đông đảo nghệ sĩ tham gia lễ vinh danh

TIỂU TÂN