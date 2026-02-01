Cách văn hóa đương đại Trung Quốc tiếp cận thế giới

Từ món đồ chơi được nhiều người ưa thích Labubu, các tựa game trong trò chơi điện tử cho đến những video clip trên TikTok có chủ đề liên quan đến cuộc sống đời thường ở Trung Quốc..., tất cả đều đang góp phần đưa văn hóa Trung Quốc ra quốc tế.

Labubu - một dòng đồ chơi sưu tầm của Pop Mart ( Ảnh : THX)

Theo Tân Hoa xã, có thể thấy người dùng TikTok quốc tế ngày càng đăng nhiều video có chủ đề giới thiệu cuộc sống “kiểu Trung Quốc” của họ như uống nước ấm thay vì đồ uống lạnh, tập Bát đoạn cẩm (bài tập dưỡng sinh cổ truyền của Trung Quốc), tìm hiểu y học cổ truyền Trung Quốc, nấu các món ăn Trung Hoa cơ bản…

Báo cáo Chỉ số Sức mạnh mềm toàn cầu năm 2025 do Brand Finance công bố cho thấy, Trung Quốc đã vươn lên vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, đạt thứ hạng cao nhất từ trước đến nay. Brand Finance cho rằng sự thăng tiến về sức mạnh mềm của Trung Quốc là nhờ những nỗ lực chiến lược nhằm nâng cao hình ảnh toàn cầu, bao gồm một loạt chính sách mở cửa; sự chú trọng vào phát triển bền vững và các thương hiệu sản phẩm ngày càng phổ biến.

Bên cạnh việc quảng bá hình ảnh, các chính sách như miễn thị thực quá cảnh đã giúp việc lưu trú ngắn ngày trở nên dễ dàng hơn, tạo thêm cơ hội cho du lịch phát triển. Cuối năm 2024, Trung Quốc công bố việc nới lỏng đáng kể chính sách miễn thị thực quá cảnh, kéo dài thời gian lưu trú cho du khách nước ngoài đủ điều kiện từ 72 giờ, 144 giờ ban đầu lên 240 giờ.

Hiện có 55 quốc gia đủ điều kiện áp dụng chương trình này. Kể từ khi triển khai chương trình miễn thị thực quá cảnh 240 giờ, Trung Quốc đã ghi nhận 40,6 triệu lượt nhập cảnh, tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các biện pháp này đã thúc đẩy làn sóng du khách nước ngoài và những người có ảnh hưởng trên internet ghi lại trải nghiệm của họ tại Trung Quốc, tạo ra một lượng lớn nội dung tự phát.

Cách nấu ăn kiểu Trung Quốc được chia sẻ trên mạng xã hội (ẢNH: THX)

Tân Hoa xã cho rằng sức mạnh mềm chỉ trở nên thuyết phục khi được gắn với các sản phẩm hữu hình. Trong thập niên qua, “Made in China” đã trải qua cuộc chuyển mình âm thầm - từ một nhãn hiệu sản xuất gắn với hiệu quả chi phí sang một định nghĩa mới về cảm quan thiết kế, sự tinh vi về công nghệ và khả năng kể chuyện văn hóa.

Sự trỗi dậy của các thương hiệu Trung Quốc có độ nhận diện toàn cầu là minh chứng cho sự chuyển dịch này. Labubu, một dòng đồ chơi sưu tầm của Pop Mart, đã phát triển thành một hiện tượng văn hóa. Trong lĩnh vực trò chơi điện tử, các tựa game như Black Myth: Wukong đã thu hút sự chú ý chưa từng có trên toàn cầu, cho thấy năng lực của Trung Quốc trong việc sản xuất nội dung văn hóa cao cấp.

Trong khi đó, các xe điện thông minh (EV) đang trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm trên thị trường quốc tế, thị phần ngày càng mở rộng. Khi người tiêu dùng ở nước ngoài sử dụng thiết bị gia dụng Trung Quốc, chơi trò chơi điện tử Trung Quốc hoặc lái xe điện Trung Quốc, sự gắn kết văn hóa được lồng ghép vào các lựa chọn tiêu dùng.

Có được vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng Chỉ số Sức mạnh mềm toàn cầu năm 2025, theo Tân Hoa xã, không phải là sự ngẫu nhiên. Sức sống văn hóa đương đại của Trung Quốc vượt khỏi biên giới của đất nước tỷ dân là nhờ sự cộng hưởng của nỗ lực đổi mới về chính sách, công nghệ và thích ứng về văn hóa.

MINH CHÂU