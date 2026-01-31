Văn hóa - Giải trí

Huỳnh Lập ra mắt phim tết "Cậu Út cậu con Cúc” mùa 5

Sau 4 năm đồng hành cùng khán giả vào mỗi mùa tết, series gia đình “Cậu Út cậu con Cúc” do Huỳnh Lập đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn, cùng 17 Production sản xuất, trở lại với mùa 5.

Trong trailer và poster ra mắt vào ngày 30-1, Cậu Út cậu con Cúc mùa 5 tiếp tục giữ trọn không khí rộn ràng ngày tết. Đặc biệt, các chi tiết thời sự và những xu hướng nổi bật trong năm cũng được lồng ghép khéo léo, gần gũi với nhịp sống đương đại, mang tinh thần sum vầy, ấm áp - dấu ấn riêng của series suốt nhiều mùa qua.

CUCCC5#01_P9724.jpg
Huỳnh Lập chuẩn bị ra mắt phần 5 phim tết "Cậu Út cậu con Cúc"

Bên cạnh các nghệ sĩ gắn bó nhiều mùa như NSƯT Kim Phương, Huỳnh Lập, Puka, Lâm Vỹ Dạ, Duy Khánh, Gin Tuấn Kiệt, Chị Ca Nô, Ngọc Xuyên, mùa 5 còn có sự tham gia của gần 40 khách mời mới như Lê Giang, Tina Thảo Thy, Huỳnh Nhựt, Giỏi Lee...

CUCCC5#03_P8249.jpg
Phim quy tụ dàn khách mời đông đảo
CUCCC5#03_D4759.jpg
"Cậu Út cậu con Cúc" mùa 5 xoay quanh câu chuyện khi mợ Thơ (Puka thủ vai) mang thai và những khoảnh khắc lắng đọng khi cậu Út (Huỳnh Lập thủ vai) chuẩn bị tinh thần làm cha

Nghệ sĩ Huỳnh Lập chia sẻ, một trong những yếu tố làm nên sức sống lâu dài của phim là cảm giác thân quen trong mỗi gia đình Việt.

Chia sẻ về lý do duy trì series suốt nhiều năm, Huỳnh Lập cho biết: “Tết là thời điểm nhà nhà dọn dẹp nhà cửa, quây quần bên mâm cơm, tôi mong Cậu Út cậu con Cúc có thể được bật lên trong khoảnh khắc đó ở mỗi gia đình, để mọi người cùng cười, cùng thấy mình đâu đó trong câu chuyện”.

Cậu Út cậu con Cúc sẽ phát sóng vào lúc 20 giờ, ngày 8-2-2026 trên kênh Youtube Huỳnh Lập Official.

THU HƯƠNG

