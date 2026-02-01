Rộn ràng nhạc tết

Nhiều nghệ sĩ không ngừng sáng tạo tác phẩm âm nhạc mới với mong muốn kể câu chuyện văn hóa Tết, thể hiện sự tri ân, tình cảm gia đình khi một mùa xuân mới đang tới.

Nhiều dự án hợp tác

Nhạc tết năm nay đang vào mùa khi nghệ sĩ các thế hệ liên tục tung ca khúc chào tết đón xuân, được chia sẻ mạnh mẽ trên các nền tảng số. Đường đua nhạc Tết 2026 trở nên “nóng” với sự xuất hiện MV Vạn sự như ý, với sự kết hợp của Trúc Nhân và 68 nghệ sĩ như DTAP, Billy, Chuột Sấm Sét, Aki, Vừng A Dính… Bản nhạc tết có tiết tấu linh hoạt, giai điệu tươi sáng, vừa giữ được tinh thần xuân truyền thống, vừa mới mẻ, thú vị. Xem MV, khán giả ngỡ đang dự tiệc tân niên showbiz Việt cùng các nghệ sĩ.

Năm nay, các nhãn hàng, thương hiệu cũng tích cực “bắt tay” nghệ sĩ thực hiện các MV: thương hiệu bánh Danisa kết hợp với nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung, ca sĩ Võ Hạ Trâm ra mắt MV Viết tiếp câu chuyện tri ân; P/S mời NSND Bạch Tuyết, Mono, Bùi Công Nam thực hiện MV Tết cộng nụ cười; Lifebuoy hợp tác cùng Đông Nhi, Jun Phạm, Bùi Công Nam ra mắt MV Tết ta về; Knorr “rủ rr” Jun Phạm và Rhymastic hát Vị nhà 2; Closeup ra mắt MV Mong năm mới trải hoa cùng rapper Hieuthuhai; KFC hợp tác Chi Xê trong MV Tết nhai rộp rộp…

Hình ảnh trong MV Tết cộng nụ cười

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ: “Dự án tết gợi lại trong tôi nhiều ký ức gắn với gia đình, nhớ đến cảm giác ấm áp khi nghĩ về mẹ, những người thân yêu. Từ những cảm xúc ấy, tôi đã kể câu chuyện bằng âm nhạc nhẹ nhàng, giản dị xuất phát từ sự thành tâm”.

Đáng chú ý, mùa nhạc tết năm nay cũng ghi nhận sự bùng nổ của những sản phẩm được AI cover (thể hiện lại bằng giọng AI) với đa dạng thể loại ballad, pop, rock metal, jazz... Một số ca khúc quốc tế bất hủ như Happy new year, Cheri cheri lady, Lambada… được Việt hóa và thay giọng ca mới AI.

Vòng đời tác phẩm ngày càng ngắn

“Năng lượng tích cực quá! Nhìn là thấy mùa xuân”; “Đã Mono rồi còn nhạc Bùi Công Nam sáng tác nữa. Đã quá!”; “Năm nay chưa thấy bài tết nào mà viral (lan tỏa rộng) như Vạn sự như ý của Trúc Nhân”… Nhạc xuân Bính Ngọ nhận được làn sóng đánh giá đầy tích cực, lời khen liên tiếp cho các sản phẩm từ truyền thống đến những sản phẩm có sự sáng tạo mới mẻ trong cách thể hiện. Các ca khúc đều hướng đến việc khuyến khích người nghe gác lại những muộn phiền năm cũ để nạp năng lượng cho một năm mới sắp sang.

Các nghệ sĩ trong MV “Vạn sự như ý” của Trúc Nhân

Tuy nhiên, có một điểm chung của dòng nhạc tết là thường được đón nhận rất nồng nhiệt nhưng khó “sống” lâu dài sau mùa tết, đi cùng năm tháng. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho rằng, viết nhạc tết khá thử thách bởi để tạo được ca khúc có dư âm sâu đậm, sức sống bền bỉ như những nhạc phẩm trước đây không hề dễ. Vòng đời của một ca khúc bây giờ dường như ngày càng ngắn, trong khi phải cạnh tranh với hàng loạt loại hình giải trí trên Facebook, TikTok, Instagram, Podcast…

Thực tế hiện nay, không ít bài hát được viết theo kiểu phong trào và hết tết cũng là lúc ca khúc hết vòng đời. Việc nghệ sĩ kết hợp các nhãn hàng, thương hiệu thực hiện sản phẩm nhạc tết có cái hay và cũng có điều chưa trọn vẹn do quá nhiều hình ảnh quảng cáo. Phần lớn bài hát theo công thức giai điệu vui tươi, lời dễ hát, dễ nghe, bắt tai, dễ lan tỏa nhưng lại thiếu chiều sâu cảm xúc. Nhiều ca khúc lại gắn với thời điểm cụ thể, dẫn đến dư âm ngắn ngủi và khó trở thành ký ức lâu dài trong trái tim người nghe. Chưa kể, sự bùng nổ của AI cover cũng đặt câu hỏi về ranh giới giữa sáng tạo và xâm phạm bản quyền.

Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng nhận định, có thể tết bây giờ vội hơn xưa nên một số tác phẩm cũng bị cuốn theo, chủ yếu làm sao để bắt tai, bắt mắt mà quên đi những giá trị cốt lõi. Càng về cuối năm, thị trường nhạc tết càng trở nên sôi động, bùng nổ về số lượng. Khán giả dễ đón nhận ca khúc mới nhưng cũng ngày càng khắt khe, buộc nghệ sĩ và các đơn vị sản xuất phải tập trung đầu tư hơn vào chất lượng, cân bằng giữa tính thương mại, xu hướng và cảm xúc, giá trị truyền thống.

“Khán giả sẽ trầm trồ, ấn tượng với những MV đầu tư khủng nhưng rồi mau chóng quên đi khi có những sản phẩm mới xuất hiện. Còn những tâm huyết của các cá nhân lại ít được chú ý. Điều này tạo ra bức tranh tương phản rõ ràng. Nhưng tôi luôn tin dù ít dù nhiều các ca khúc mang tâm huyết của các nhạc sĩ, ca sĩ với mong muốn lan tỏa những giá trị tích cực sẽ vẫn có vị trí trong lòng khán giả”, Nguyễn Phi Hùng chia sẻ.

TIỂU TÂN