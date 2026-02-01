Hội Nhà văn Việt Nam sẽ nghiên cứu xây dựng quy chế khai trừ hội viên, bảo vệ uy tín văn học

Ngày 1-2, tại Hà Nội, Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức lễ tổng kết và kết nạp hội viên mới năm 2025.

Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam cho biết, năm nay hội kết nạp 63 hội viên trong số gần 900 đơn xin vào Hội Nhà văn Việt Nam. Tuy nhiên, việc xét kết nạp không thể tiến hành dễ dãi, dù số lượng người đăng ký đông. “Không phải vì đông người xin vào hội mà chúng ta có thể xét kết nạp một cách dễ dãi”, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam nhấn mạnh.

Trong số 63 hội viên được thông qua, hội trao quyết định kết nạp cho 62 hội viên tại buổi lễ; 1 trường hợp còn lại đang có kiến nghị từ địa phương và cần tiếp tục tìm hiểu, xem xét.

Các hội viên Hội Nhà văn Việt Nam vừa được kết nạp

Nhấn mạnh ý nghĩa của việc gia nhập hội, ông Nguyễn Quang Thiều khẳng định, vào hội không phải để tìm kiếm lợi ích cá nhân, mà là để gánh vác trách nhiệm về tư cách sống, về phát ngôn trong xã hội và về chất lượng tác phẩm. “Bước vào Hội Nhà văn Việt Nam là bước vào một thách thức, một trách nhiệm”, ông nói.

Đồng thời, ông Nguyễn Quang Thiều cho biết Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam khóa XI sẽ nghiên cứu xây dựng quy chế khai trừ hội viên, bởi bên cạnh quy chế kết nạp, cần có những quy định chặt chẽ để bảo vệ uy tín của hội và nền văn học, trong trường hợp có hội viên vi phạm nghiêm trọng về sáng tác, phát ngôn hoặc hành xử.

MAI AN