Cồng chiêng Tây Nguyên, tuồng và võ Bình Định "khuấy động" phố đi bộ Hà Nội

Sáng 1-2, tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ - phố Trịnh Công Sơn (phường Tây Hồ, Hà Nội), Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai phối hợp với Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày Gia Lai tại Hà Nội”.

Chương trình nhằm quảng bá hình ảnh, xúc tiến du lịch và từng bước xây dựng thương hiệu du lịch Gia Lai tại thị trường Thủ đô và các tỉnh phía Bắc, đồng thời giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương thông qua các hoạt động trình diễn, trải nghiệm và trưng bày.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phát biểu

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, sau sáp nhập, Gia Lai sở hữu không gian phát triển rộng lớn, từ cao nguyên xuống biển và đảo, tạo lợi thế đặc biệt cho phát triển du lịch với nhiều sản phẩm liên vùng, đa dạng trải nghiệm. Đây là nền tảng để địa phương phát triển các loại hình du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm, biển đảo, du lịch thể thao và du lịch sự kiện.

Biểu diễn nghệ thuật cồng chiêng tại ngày hội

Các nghệ nhân giới thiệu với du khách về nghề đan lát thủ công truyền thống của Gia Lai

Điểm nhấn của “Ngày Gia Lai tại Hà Nội” là các hoạt động giới thiệu và hướng dẫn du khách trải nghiệm văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; nghệ thuật tuồng và võ thuật Bình Định; trình diễn, giới thiệu nhạc cụ các dân tộc Tây Nguyên; trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; thưởng thức và trải nghiệm cà phê đặc sản Gia Lai.

Vẽ mặt nạ tuồng cổ tại không gian văn hóa sáng tạo

Bên cạnh đó, còn giới thiệu các chương trình, sự kiện, lễ hội trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2026 tại Gia Lai và cung cấp thông tin kêu gọi, thu hút đầu tư vào lĩnh vực du lịch.

Năm 2026, tỉnh Gia Lai được Bộ VH-TT-DL lựa chọn đăng cai Năm Du lịch quốc gia. Tỉnh đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, phấn đấu tổng thu từ du lịch đạt khoảng 35.000 tỷ đồng, qua đó góp phần chuyển hóa tiềm năng thành động lực phát triển kinh tế - xã hội.

VĨNH XUÂN