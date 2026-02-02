Mở hội hoa đào vùng biên viễn

Theo ban tổ chức, Lễ hội Hoa đào xứ Lạng 2026 hướng tới chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), đồng thời tôn vinh giá trị cây đào – biểu tượng mùa Xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống nơi miền biên viễn.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình khai mạc Lễ hội Hoa đào xứ Lạng diễn ra tối 7-2 tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri (TP Lạng Sơn). Chương trình có màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, cùng chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều ca sĩ.

Trong khuôn khổ lễ hội, Lạng Sơn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: trang trí đường hoa Xuân, không gian quảng bá hoa đào xứ Lạng; cuộc thi, trưng bày cây hoa đào đẹp; Hội chợ Hoa đào gắn với tham quan, trải nghiệm; giải chạy “Cung đường hoa đào”; cuộc thi vẽ tranh Hoa đào đẹp xứ Lạng năm 2026.

Cùng với đó là loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật: đợt phim mừng Đảng, mừng Xuân; phát động hưởng ứng mặc trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”; Hội Báo Xuân xứ Lạng 2026; Ngày thơ Nguyên tiêu; Hội hát Then, Sli, lượn; Liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng; Hội thi các câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng; chương trình nghệ thuật “Thanh âm xứ Lạng”; giao lưu nghệ thuật Xuân xứ Lạng với Đoàn nghệ thuật Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc)…

Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng được tổ chức trong dịp này

Lễ hội kéo dài đến 16-3, hướng tới xây dựng không gian văn hóa - du lịch giàu bản sắc, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội địa phương, đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn trong mùa du Xuân.

NGUYỄN CHẮT