Văn hóa - Giải trí

Lạng Sơn mở hội hoa đào vùng biên viễn

Mở hội hoa đào vùng biên viễn

SGGPO

Lạng Sơn tổ chức Lễ hội Hoa đào xứ Lạng và chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026 với chủ đề “Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương”.

Theo ban tổ chức, Lễ hội Hoa đào xứ Lạng 2026 hướng tới chào mừng Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2026), đồng thời tôn vinh giá trị cây đào – biểu tượng mùa Xuân, sức sống và nét đẹp văn hóa truyền thống nơi miền biên viễn.

dao 2.png

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình khai mạc Lễ hội Hoa đào xứ Lạng diễn ra tối 7-2 tại đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri (TP Lạng Sơn). Chương trình có màn bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp với quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh, cùng chương trình nghệ thuật quy tụ nhiều ca sĩ.

Trong khuôn khổ lễ hội, Lạng Sơn tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch như: trang trí đường hoa Xuân, không gian quảng bá hoa đào xứ Lạng; cuộc thi, trưng bày cây hoa đào đẹp; Hội chợ Hoa đào gắn với tham quan, trải nghiệm; giải chạy “Cung đường hoa đào”; cuộc thi vẽ tranh Hoa đào đẹp xứ Lạng năm 2026.

dao 4.png

Cùng với đó là loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật: đợt phim mừng Đảng, mừng Xuân; phát động hưởng ứng mặc trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Lạng Sơn; trưng bày chuyên đề “Di sản văn hóa vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Lạng Sơn”; Hội Báo Xuân xứ Lạng 2026; Ngày thơ Nguyên tiêu; Hội hát Then, Sli, lượn; Liên hoan diễn xướng Chầu văn Lạng Sơn mở rộng; Hội thi các câu lạc bộ Lân - Sư - Rồng; chương trình nghệ thuật “Thanh âm xứ Lạng”; giao lưu nghệ thuật Xuân xứ Lạng với Đoàn nghệ thuật Thị Bằng Tường (Quảng Tây, Trung Quốc)…

dao 5.png
Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật cũng được tổ chức trong dịp này

Lễ hội kéo dài đến 16-3, hướng tới xây dựng không gian văn hóa - du lịch giàu bản sắc, tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế - xã hội địa phương, đưa Lạng Sơn trở thành điểm đến hấp dẫn trong mùa du Xuân.

Tin liên quan
NGUYỄN CHẮT

Từ khóa

Lễ hội Hoa đào xứ Lạng 2026 Lạng Sơn hoa đào biên viễn lễ hội mùa xuân xúc tiến du lịch

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn