Ngày 31-1, tại Cung văn hóa Lao động (55B Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, TPHCM), nhà nghiên cứu Nhật Chiêu đã có buổi trò chuyện với chủ đề “Ngày xuân kể chuyện Kiều”, nhân ấn bản " Kim Vân Kiều" do Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải được xuất bản.

Ấn bản "Kim Vân Kiều" do Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải

Trong không khí kỷ niệm 260 năm Ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du, đã có rất nhiều ấn bản liên quan đến Truyện Kiều được phát hành, như Truyện Thúy Kiều, Truyện Kiều hội bản, Truyện Kiều bản Tiên Điền… và gần đây là Kim Vân Kiều (Nhã Nam và NXB Hội Nhà văn) do Nguyễn Văn Vĩnh dịch và chú giải, cùng bộ tranh Kiều chưa từng công bố của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm.

Liên hệ với câu thơ xưa của Nguyễn Du: “Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa/ Người đời ai khóc Tố Như chăng?”, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu cho rằng, từ khi Truyện Kiều ra đời cho đến nay, không có lúc nào hậu thế quên được Nguyễn Du.

Nhà nghiên cứu Nhật Chiêu chia sẻ tại chương trình

Theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, một trong những nét đặc sắc nhất của Truyện Kiều là việc sử dụng tiếng Việt của Nguyễn Du đạt đến độ tài tình mà hiếm người nào có được.

"Nguyễn Du chính là thiên tài của tiếng Việt, ông hiểu tiếng Việt với tất cả ý nghĩa ẩn khuất của tiếng Việt", nhà nghiên cứu Nhật Chiêu nhận định.

Chương trình được tổ chức trong không gian ấm cúng, với sự góp mặt của nhiều bạn trẻ

Bên cạnh đó, theo nhà nghiên cứu Nhật Chiêu, tên tác phẩm cũng là một vấn đề ngôn ngữ thú vị và độc đáo.

Ban đầu, khi phóng tác từ Kim Vân Kiều truyện của Thanh Tâm Tài Nhân (tác giả đời nhà Thanh, Trung Quốc), Nguyễn Du đặt tên cho tác phẩm của mình là Đoạn trường tân thanh với ý nghĩa "Tiếng lòng mới về nỗi bi thương của nàng Kiều" (trong đó, đoạn là đứt, trường là ruột, tân là mới và thanh là tiếng).

Ấn bản "Kim Vân Kiều" sử dụng nhiều bức tranh của họa sĩ Nguyễn Tư Nghiêm lần đầu được công bố

“Khi Nguyễn Du phóng tác Truyện Kiều ra lục bát tiếng Việt, ông đã nâng tầm triết lý cho tác phẩm, biến tác phẩm có tư tưởng sâu sắc hơn về đời và nghiệp. Và có một nghịch lý thú vị là bản phóng tác của Nguyễn Du lại nổi tiếng, được thế giới chú ý và ngợi ca”, nhà nghiên cứu Nhật Chiêu chia sẻ.

