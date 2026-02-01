Tối 31-1, Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt 2026 (tỉnh Lâm Đồng) đã bế mạc sau 2 tuần diễn ra với 11 sự kiện văn hóa, âm nhạc, ánh sáng nghệ thuật, sáng tạo cộng đồng.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết, lễ hội diễn ra thành công với chuỗi các sự kiện trải nghiệm tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa du lịch, văn hóa, nghệ thuật và đời sống cộng đồng.

Các nghệ sĩ biểu diễn các tiết mục về vùng đất Đà Lạt tại buổi bế mạc Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt 2026. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Lễ hội hoa Mai anh đào - Đà Lạt 2026 diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa cộng đồng được triển khai đa dạng như hội thi vẽ tranh thiếu nhi “Em và hoa Mai anh đào”, chương trình “Sáng tạo cùng hoa Mai anh đào”, “Không gian hoa - ánh sáng - nghệ thuật” được lấy cảm hứng từ mùa hoa và cảm nhận nhịp sống đặc trưng của con người vùng đất Đà Lạt.

Thông qua nghệ thuật sắp đặt sáng tạo, các chương trình đã tạo nên những điểm nhấn mới mẻ, giàu tính thẩm mỹ, góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan, trải nghiệm.

Ca sĩ Mỹ Linh biểu diễn dưới tiết trời lạnh của Đà Lạt trong buổi bế mạc. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đặc biệt, chương trình “Bản đồ số giới thiệu các điểm đến ngắm hoa Mai anh đào” với hơn 20.000 lượt người dùng và hơn 110.000 lượt truy cập đã góp phần đổi mới phương thức tiếp cận thông tin du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ và từng bước xây dựng hình ảnh Đà Lạt – Lâm Đồng là điểm đến thông minh, hiện đại.

Bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN "Thông qua các hoạt lễ hội đã góp phần tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa biểu tượng mùa xuân Đà Lạt, lan tỏa giá trị văn hóa và hình ảnh con người Đà Lạt hiền hòa, thanh lịch, mến khách”, bà Trần Thị Vũ Loan, Chủ tịch UBND phường Xuân Hương – Đà Lạt cho biết.

Mai anh đào đang nở rộ trên những đường phố Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

ĐOÀN KIÊN