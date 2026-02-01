Phan Đinh Tùng làm mới ca khúc "Nước ngoài" đầy xúc động

Giữa muôn vàn bản nhạc rộn ràng ngày xuân, Phan Đinh Tùng chọn đi chậm lại khi ra mắt MV ca khúc Nước ngoài , mang thông điệp xã hội sâu sắc về người Việt xa quê, thuộc dự án Đinh Music.

Ca khúc Nước ngoài được biết đến trước đó của nhạc sĩ, ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh, được ca sĩ Phan Đinh Tùng làm mới và đưa vào dự án Đinh Music, bởi tính chân thật và tình yêu quê hương, giai điệu giàu cảm xúc với nhiều suy tư, trăn trở, như những câu hát Mẹ ơi, con mới xong việc/ Đã lâu con chưa gọi về/ Nhà ta thế nào/ Cha có đỡ đau ốm hơn không….

Nếu bản gốc mang dáng dấp một lời kể mộc mạc, thì phiên bản của Phan Đinh Tùng được khoác lên "chiếc áo" orchestra trang trọng, trống, cello, violin, piano hòa quyện, tạo nên những lớp cảm xúc dâng trào, mở ra một niềm hy vọng, hình ảnh “một mai nắng xanh trời… về trong đôi mắt rạng ngời”, mang đến ánh sáng của ngày đoàn viên.

Phan Đinh Tùng chọn làm mới ca khúc "Nước ngoài" đầy xúc động

MV Nước ngoài do đạo diễn Mr.Tô thực hiện, câu chuyện không chỉ thuộc về một cá nhân, mà là lát cắt quen thuộc của hàng triệu người Việt xa quê. Đó là những đêm làm việc miệt mài, những cuộc gọi ngắn gọn nhưng đầy yêu thương, nơi chỉ cần nghe nhau “ổn rồi” là đủ an lòng.

Không phô trương, MV chọn cách chạm vào sự bền bỉ, sự trưởng thành và tình thân luôn hiện hữu, dù khoảng cách có xa đến đâu. Khi Tết đến gần, Nước ngoài như một lời nhắc nhẹ nhàng: mọi nỗ lực hôm nay đều hướng về một ngày sum vầy trọn vẹn hơn.

Phan Đinh Tùng chia sẻ, với MV Nước ngoài lần này, anh mong muốn khắc họa trọn vẹn tinh thần của ca khúc qua hình ảnh một người con xa quê, để bước ra thế giới, lao động và trưởng thành.

MV theo chân nhân vật chính trên hành trình ấy - nơi có niềm tin, sự kiên trì và khát khao hướng về gia đình, như một lời nhắn gửi ấm áp về những điều tốt đẹp đang chờ phía trước.

THU HƯƠNG