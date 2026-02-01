Hơn 62 tỷ đồng đóng góp trong chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương”

Tối 31-1, tại sân khấu Công viên Văn hóa Đầm Sen, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật " Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương" . Chương trình do Sở VH-TT TPHCM phối hợp với Trung tâm Nghệ thuật Thành phố thực hiện.

Đến tham dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM,... cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu chụp ảnh cùng các nghệ sĩ, ca sĩ tham gia biểu diễn trong chương trình. Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương là hoạt động văn hóa nghệ thuật thiết thực chào mừng 96 năm Ngày thành lập Đảng; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM và Đại hội các tổ chức chính trị - xã hội TPHCM lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Nhóm 135 biểu diễn bài hát "Vinh quang Mặt trận Tổ quốc ta". Ảnh: THÚY BÌNH

Đồng thời, chương trình cũng tiếp nhận đóng góp ủng hộ các quỹ Vì người nghèo, Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc, nhằm thực hiện công tác chăm lo Tết cho người dân trên địa bàn thành phố và hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng tuyến đầu, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại khu vực biên giới, biển đảo.

Tiết mục ca múa "Hoa sen đất Việt". Ảnh: THÚY BÌNH

Trong thời gian qua, hoạt động quỹ Vì người nghèo và quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc đã chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân và chiến sĩ tại các đảo, nhà giàn, khu vực biên giới, như: xây dựng, sửa chữa nhà đại đoàn kết; trao phương tiện sinh kế; trao học bổng, thẻ bảo hiểm y tế, công trình phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu...

Ca sĩ Phương Thanh và ca sĩ Hoàng Bách biểu diễn ca khúc "Chân cứng đá mềm". Ảnh: THÚY BÌNH

Ca sĩ Quốc Đại và Thi Phượng biểu diễn ca khúc "Hát về cội nguồn". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng hoành tráng với các chương: Khai từ - Sức mạnh đại đoàn kết, Nguồn cội sắc sen Việt, Hội tụ sắc sen, Sen Việt tỏa sáng...



Mashup "54 dân tộc Việt Nam - Rực rỡ VIệt Nam tôi". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Phương Thanh, Hoàng Bách, Quốc Đại, Hồ Trung Dũng, Thanh Ngọc, Phạm Trang, Nam Anh, Trúc Lai, Phạm Đồng Diệu Ly, nhóm 135, Rapper Bảo Kun, Saxophone Quách Tiến Dũng, nhóm thiếu nhi Goldstar Kids...

Kết thúc chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tiếp nhận hơn 62 tỷ đồng từ các đơn vị, doanh nghiệp, tập thể, cá nhân đóng góp.

THÚY BÌNH