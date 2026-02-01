Rộn ràng khai mạc Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026

Ngày 1-2 (nhằm ngày 14 tháng Chạp), Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 chính thức khai mạc tại Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ, người dân, du khách trong và ngoài nước.

Các ông đồ của CLB Thư pháp Nhà Văn hóa Thanh niên cho chữ đầu năm

Với chủ đề “Đẹp xưa trong rạng rỡ hôm nay”, Lễ hội Tết Việt Bính Ngọ 2026 tiếp tục gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời thổi vào đó hơi thở đương đại, trẻ trung, sáng tạo. Lễ hội diễn ra từ ngày 1 đến 21-2 (nhằm ngày 14 tháng Chạp đến mùng 5 tết).

Xuyên suốt lễ hội là các chương trình nghệ thuật đa dạng, từ những đêm diễn đờn ca tài tử, nhã nhạc cung đình Huế, ca trù, đến biểu diễn múa lân, ca múa nhạc truyền thống, ban nhạc trẻ, biểu diễn thời trang… Các hoạt động đem không khí tết ba miền về, giới thiệu đến khách du xuân một số di sản văn hóa phi vật thể Việt Nam được UNESCO công nhận.

Ông Nguyễn Hồng Phúc, Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM, cho biết qua 18 năm tổ chức, Lễ hội Tết Việt đã trở thành điểm hẹn quen thuộc mỗi dịp tết đến xuân về, lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật truyền thống của tết cổ truyền dân tộc.

“Lễ hội là một dấu ấn văn hóa đặc sắc của TPHCM khi xuân về; là dịp để quảng bá hình ảnh, con người, nét đẹp văn hóa của một thành phố hiện đại; đồng thời góp thêm năng lượng, tiếp thêm động lực cho người dân thành phố bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”, ông Nguyễn Hồng Phúc nói.

Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM Nguyễn Hồng Phúc phát biểu

Trong ngày khai mạc, không gian “Đẹp xưa” với Phố ông đồ, đường hoa mai, làng nghề truyền thống, mái nhà tranh, ụ rơm vàng, những tổ hợp nghệ thuật – sáng tạo… kết hợp với không gian trải nghiệm ẩm thực, khu vực trưng bày các sản phẩm khởi nghiệp, đặc sản vùng miền… thu hút đông đảo khán giả.

“Rạng rỡ hôm nay” là không gian của triển lãm nghệ thuật sắp đặt “Đại mã khai xuân” với những thông điệp Sức mạnh – Trí tuệ – Tốc độ – Niềm vui – Hạnh phúc.

Tại lễ hội, khán giả được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc như: cho chữ đầu năm, đờn ca tài tử, múa lân sư rồng, ca múa nhạc dân gian, trình diễn thời trang… Tất cả mở đầu cho chuỗi biểu diễn liên tục trong suốt mùa lễ hội; mở ra không gian xuân rực rỡ, đậm đà bản sắc dân tộc.

Biểu diễn lân khai xuân

Trình diễn thời trang

Người dân nô nức đến với Lễ hội Tết Việt 2026

Bên cạnh hoạt động vui xuân, Lễ hội Tết Việt còn gắn với nhiều chương trình chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ thiếu nhi, sinh viên, công nhân và các hoàn cảnh khó khăn, lan tỏa tinh thần sẻ chia, nhân ái trong những ngày tết.

Trong ngày khai mạc, Nhà Văn hóa Thanh niên TPHCM phối hợp Hội chữ Thập đỏ TPHCM - Dự án Vượt Sóng phối hợp tổ chức trao quà cho 100 em thiếu nhi khuyết tật, cơ nhỡ có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà 1 triệu đồng tiền mặt và sản phẩm Vinamilk do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ) tặng.

TIỂU TÂN