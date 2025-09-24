400 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII

Ông Hoàng Khánh Hùng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế cho biết, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ ngày 2 đến 4-10) tại Nhà hát Sông Hương, TP Huế.

Chủ đề đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động mọi nguồn lực, tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh; xây dựng thành phố Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc”. Phương châm hành động: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Phát triển”.

Đại hội có 400 đại biểu tham dự, trong đó 46 đại biểu đương nhiên (11,5%), 336 đại biểu chỉ định (84%) và 18 đại biểu được bầu (4,5%). Về cơ cấu: 298 đại biểu nam (74,5%), 102 nữ (25,5%), 28 người là đồng bào dân tộc thiểu số (7%).

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII với mục tiêu: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, phát triển thành phố Huế đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam, một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần của người dân đạt mức cao.

Họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030

Tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Minh Huệ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế cho biết, Ủy ban Kiểm tra chưa nhận được đơn thư tố cáo chính danh nào trong thời hạn giải quyết, liên quan các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII.

Phát biểu kết luận buổi họp báo, ông Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Huế nhấn mạnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Huế lần thứ XVII là đại hội đầu tiên sau khi Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Đây là dấu mốc hết sức quan trọng, thể hiện ý chí và quyết tâm đổi mới, sáng tạo, xây dựng TP Huế phát triển theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc. Thành công của đại hội sẽ tạo tiền đề vững chắc để Huế cùng cả nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

VĂN THẮNG