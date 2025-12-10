VCCI kiến nghị chỉ tăng khung giá dịch vụ bốc dỡ container 8,4%

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có văn bản góp ý gửi Cục Hàng hải và đường thủy Việt Nam (Bộ Xây dựng) về phương án điều chỉnh khung giá dịch vụ bốc dỡ container, tại khu vực cảng nước sâu Lạch Huyện và Cái Mép - Thị Vải.

VCCI cho rằng, phương án 1 điều chỉnh tăng khung giá dịch vụ bốc dỡ container thêm 8,4% so với quy định hiện hành là mức điều chỉnh phù hợp với chủ trương kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, mức tăng này tạo thêm dư địa tài chính để các doanh nghiệp cảng có thể đầu tư nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ và cải thiện chất lượng dịch vụ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của cảng biển quốc gia mà không tạo ra cú sốc chi phí lớn đối với doanh nghiệp sử dụng dịch vụ.

Ảnh minh họa. Ảnh: HÀ NGUYỄN

VCCI cho rằng, khung giá dịch vụ bốc dỡ container do Nhà nước ban hành nên được duy trì ở mức tối thiểu cần thiết, phù hợp với mặt bằng giá thành và chỉ số lạm phát, tránh việc gán cho Nhà nước quá nhiều trách nhiệm trong việc điều tiết giá cả thị trường. Việc điều chỉnh giá đột ngột, tăng quá nhanh như phương án 2 (tăng 10,65%) có thể tạo ra hiệu ứng lan tỏa chi phí, ảnh hưởng tiêu cực đến năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu Việt Nam trên thị trường quốc tế.

VCCI đặc biệt lưu ý rằng, triển vọng xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2025-2026 đang đối mặt với những thách thức có thể kéo dài, do căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn tiếp tục leo thang, kéo theo làn sóng bảo hộ, các rào cản kỹ thuật; yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng gia tăng, chi phí vận tải quốc tế vẫn biến động mạnh; tỷ giá ngoại tệ không ổn định, trong khi khả năng huy động vốn của doanh nghiệp sản xuất – xuất khẩu còn hạn chế.

Trong bối cảnh đó, mọi quyết định tăng giá dịch vụ đầu vào, đặc biệt là các dịch vụ cảng biển vốn chiếm tỷ trọng đáng kể trong cơ cấu chi phí logistics, cần được cân nhắc kỹ lưỡng, có lộ trình cụ thể và phù hợp với sức chịu đựng của doanh nghiệp.

Song hành với việc tăng giá, cần có các yêu cầu bắt buộc về nâng cao chất lượng dịch vụ, minh bạch hóa phụ phí, đầu tư công nghệ và cam kết triển khai mô hình cảng xanh, cảng thông minh, nhằm đảm bảo giá trị tương xứng với chi phí mà doanh nghiệp phải chi trả.

HÀ NGUYỄN