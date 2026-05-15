43 đảng viên phường Phú Nhuận nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5

Ngày 15-5, phường Phú Nhuận (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026), 115 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5-6-1911 – 5-6-2026); trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19-5.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền trao Huy hiệu Đảng đến đảng viên cao tuổi Đảng phường Phú Nhuận

Tham dự có Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM.

Đợt này, Đảng ủy phường Phú Nhuận có 43 đảng viên nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng, 6 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 2 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 1 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng...

Phường Phú Nhuận cũng tuyên dương 16 tập thể và 36 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng viên phường Phú nhuận nhận Huy hiệu Đảng đợt 19-5

Phát biểu ôn truyền thống, đồng chí Nguyễn Đông Tùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Nhuận nhấn mạnh cuộc đời và sự nghiệp của Người là bản anh hùng ca, một tấm gương sáng chói về chủ nghĩa yêu nước, về phẩm chất cộng sản, về trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Tuyên dương tập thể, cá nhân học tập Bác

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thời gian qua, Đảng bộ phường đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị, đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội địa phương.

THÁI PHƯƠNG