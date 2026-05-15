Nhiều mô hình, công trình chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác

Hơn 1.000 cây xanh được trồng trong lễ phát động xây dựng các tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” tại nhiều địa phương, hướng tới chào mừng 50 năm thành phố mang tên Bác.

Ngày 15-5, UBND phường Tân Thành (TPHCM) tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện các tuyến đường “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” gắn với hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026. Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và người dân tham gia.

Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2026) và 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 – 2-7-2026).

Các lực lượng phường Tân Thành tham gia lễ phát động

Ngay sau lễ phát động, lãnh đạo phường cùng các lực lượng và người dân đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh môi trường, dọn dẹp các tuyến đường và trồng 214 cây hoàng yến tại nhiều khu vực trên địa bàn. Những hàng cây mới trồng khi lớn lên sẽ tạo thêm mảng xanh và làm đẹp cảnh quan đô thị.

Tuyến đường cờ Tổ quốc tại khu phố 4, phường Tân Thành

Từ phong trào thi đua, chính quyền địa phương cũng mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Qua đó từng bước hình thành các tuyến đường kiểu mẫu, khu dân cư xanh, sạch, an toàn, tạo điểm nhấn cho diện mạo đô thị địa phương.

Lãnh đạo phường Tân Thành tham gia trồng cây sau lễ phát động

* Cùng ngày, xã Hồ Tràm (TPHCM) cũng phát động phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” năm 2026 nhằm huy động người dân chung tay xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, phát triển các tuyến đường hoa, hẻm hoa và khu dân cư xanh.

Theo đó, UBMTTQ xã phối hợp với các đoàn thể vận động đoàn viên, hội viên và người dân ra quân phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường, trồng mới 1.200 cây hoàng yến tại ấp Gò Cà.

Công trình "Thành phố muôn sắc hoa" tại xã Hồ Tràm

Việc hình thành các tuyến đường hoa không chỉ góp phần cải thiện cảnh quan môi trường, mà còn tạo điểm nhấn cho du lịch cộng đồng, từng bước xây dựng diện mạo đô thị - nông thôn vùng biển phía Đông thành phố ngày càng khang trang, xanh mát và giàu bản sắc.

TRÚC GIANG