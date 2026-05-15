17 đảng viên phường Phú Thuận nhận Huy hiệu Đảng

Ngày 15-5, Đảng ủy phường Phú Thuận (TPHCM) tổ chức Lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trao tặng Huy hiệu Đảng đợt ngày 19-5 và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026; khai mạc Hội thi “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đợt này, Đảng bộ phường Phú Thuận có 17 đồng chí nhận Huy hiệu Đảng. Đây là sự ghi nhận trân trọng đối với quá trình cống hiến lâu dài và đầy tâm huyết, kinh nghiệm của các đảng viên. Đồng chí Nguyễn Đăng Thoại, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thuận, chúc mừng và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các đồng chí, mong các đồng chí luôn là tấm gương sáng cho các thế hệ đảng viên noi theo.

Tại buổi lễ, phường Phú Thuận cũng trao bằng khen đến 14 tập thể và 38 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2026.

Dịp này, Đảng ủy phường Phú Thuận khai mạc Hội thi trực tuyến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, bắt đầu từ ngày 15-5 đến 29-5. Đây là diễn đàn để mỗi cán bộ, đảng viên, nhân dân đóng góp ý tưởng, đề xuất, hiến kế thiết thực nhằm cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển địa phương.

Hội thi cũng mở rộng phần thi vẽ tranh cho học sinh mầm non và tiểu học với chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”, “phường Phú Thuận của em”, nhằm bồi đắp tình yêu quê hương, lòng kính yêu Bác Hồ cho thế hệ măng non.

