448 đại biểu tham dự Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025–2030

Chiều 2-10, Đại hội đại biểu lần thứ I Đảng bộ tỉnh An Giang (nhiệm kỳ 2025–2030) tiến hành phiên trù bị, với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 131.000 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh. Đến dự phiên họp có đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang tại phiên trù bị của đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong 2 ngày (2 và 3-10). Chủ đề Đại hội là “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy truyền thống đoàn kết; tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; huy động mọi nguồn lực xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới”.



Phát biểu tại phiên trù bị, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Nguyễn Tiến Hải khẳng định tất cả nội dung trong phiên họp có liên quan chặt chẽ với nhau và đều quan trọng; làm tốt các nội dung phiên trù bị là cơ sở, điều kiện góp phần cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I thành công tốt đẹp. Đồng chí đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, làm tốt trách nhiệm của mình tại đại hội.

Tại phiên họp, các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 16 đồng chí, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu của đại hội. Phiên trù bị cũng thông qua nội quy, quy chế đại hội và thông báo quyết định thành lập 12 tổ đại biểu; chỉ định các tổ trưởng, tổ phó và giới thiệu địa điểm thảo luận; thông qua Chương trình đại hội.

Đoàn Chủ tịch đại hội

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch đại hội

Quang cảnh đại hội

Đảng bộ tỉnh An Giang hiện có 107 đảng bộ trực thuộc với 931 tổ chức cơ sở đảng (420 đảng bộ cơ sở, 511 chi bộ) và 131.548 đảng viên. Sau hợp nhất, các cấp ủy đảng nghiêm túc triển khai chủ trương, nghị quyết của Trung ương về tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Chính sách cán bộ được thực hiện kịp thời, đồng bộ. Công tác cán bộ được chú trọng toàn diện, đảm bảo khách quan, minh bạch, đúng quy trình. Đối với bộ máy chính quyền, hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu hoạt động ổn định. Sau hợp nhất, tỉnh An Giang có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và 3 đặc khu. Tổ chức bộ máy chính quyền các cấp được kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hội đồng nhân dân các cấp phát huy tốt vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Trong nhiệm kỳ qua, bức tranh kinh tế An Giang có nhiều điểm sáng. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân cả giai đoạn đạt 5,68%/năm. Quy mô nền kinh tế tiếp tục mở rộng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, nhất là kinh tế biên mậu, kinh tế biển... GRDP bình quân đầu người tăng đều qua các năm. Tổng thu ngân sách tăng khá, bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

QUANG VINH