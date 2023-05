5 ngày nghỉ lễ: Du lịch cả nước bội thu

Khách đông vượt dự kiến

Ngay từ ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, các điểm đến dựa trên thế mạnh về di sản tại miền Trung như cố đô Huế, phố cổ Hội An,… nơi nào cũng chật kín du khách. Tại Đại nội Huế và các lăng tẩm thuộc Quần thể di tích cố đô Huế, du khách xếp hàng dài chờ mua vé tham quan. Ông Nguyễn Văn Phúc, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong 5 ngày, ước tổng lượng khách đến Huế đạt 99.000 lượt người, tăng 80% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, khoảng 36.300 khách quốc tế, tăng gấp 26 lần so với năm 2022, doanh thu du lịch ước đạt 153 tỷ đồng.

Ghi nhận tại TP Hội An, hàng chục ngàn du khách đến tham quan, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Nhiều địa điểm như chùa Cầu, sông Hoài, khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu,.. cũng chật cứng du khách. Vì kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày, nhiều gia đình tại TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng cũng chọn TP Hội An là điểm nghỉ dưỡng. Chị Nguyễn Lý Bảo Ngân (trú TP Thủ Đức) chia sẻ, dịp lễ năm nay, cả gia đình đều được nghỉ trùng 5 ngày, 2 vợ chồng không phải sắp xếp công việc. Vì vậy gia đình đã đưa con cái đi du lịch tại Hội An kết hợp ghé thăm quê tại TP Đà Nẵng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, thống kê sơ bộ, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch từ ngày 29-4 đến 3-5 đạt 245.000 lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, khách quốc tế đạt 119.700 lượt, khách nội địa đạt 125.300 lượt. Khách tham quan đạt 175.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2022. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo bằng hàng loạt các hoạt động văn hóa, lượng khách tham quan và lưu trú du lịch đến Quảng Nam tăng cao so với cùng kỳ năm 2022 là do thị trường khách quốc tế dần phục hồi so với thời điểm trước dịch.

Sản phẩm mới “hút” khách

Dịp nghỉ lễ vừa qua, tour du lịch được Công ty Vietravel chi nhánh Đà Nẵng tổ chức miễn phí cho du khách vào 16 giờ thứ 7 hàng tuần. Khởi hành từ Thư viện Khoa học tổng hợp Đà Nẵng, hướng dẫn viên đưa du khách đi tham quan cầu quay sông Hàn, chợ Hàn, cầu Rồng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Công viên vườn tượng APEC, cầu Tình yêu…

Lần đầu tham gia tour đi bộ trải nghiệm, bà Mylene D. Dinglasan, du khách Philippines, cho biết, đoàn cảm thấy rất thú vị khi có thời gian tìm hiểu kỹ hơn về các điểm đến của Đà Nẵng. “Chuyến đi của tôi cảm thấy được chậm lại và có những trải nghiệm chi tiết hơn. Không chỉ ngắm các cây cầu nổi tiếng, đi chợ tìm hiểu văn hóa địa phương, tôi và mọi người còn được thử và chụp hình với áo dài”, bà Mylene D. Dinglasan bày tỏ.

Dịp lễ này, các điểm du lịch sinh thái cộng đồng từ núi xuống biển đều khai trương đi vào hoạt động và đều đông khách. Tại các bãi biển ở Đà Nẵng, đều kín du khách và người dân đến “giải nhiệt”. Năm nay, nhiều hoạt động du lịch biển thú vị được tổ chức khiến du khách có nhiều trải nghiệm hơn. Bên cạnh hoạt động vui chơi, tắm biển, Đà Nẵng có thêm khoảng 21 hoạt động mùa du lịch biển. Nhiều sự kiện, hoạt động được khách tham gia đông như thả diều nghệ thuật, thi đắp tượng cát, cuộc thi dù lượn, nghệ thuật sắp đặt, không gian ẩm thực.

Ông Nguyễn Xuân Bình, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp không ngừng “làm mới mình” để mỗi lần khách đến là mỗi trải nghiệm khác biệt. Những sản phẩm này không chỉ kết nối nhịp cầu văn hóa mà còn giúp du khách có được những trải nghiệm chi tiết hơn đối với từng nhóm sản phẩm hay ấn tượng hơn với điểm đến tại TP Đà Nẵng.

Ngược ra phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu bên bờ sông Hương, không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tôn vinh nghệ nhân và làng nghề tại Festival Nghề truyền thống Huế 2023 trở thành “điểm check-in” của người dân và du khách.

Ông Võ Lê Nhật, Chủ tịch UBND TP Huế cho biết, bên cạnh chương trình truyền thống, Festival Nghề truyền thống Huế 2023 còn có hoạt động lần đầu diễn ra như lễ hội ẩm thực chủ đề “Tinh hoa nghề bún”, lễ hội Quảng diễn đường phố, lễ hội Tri ân dòng Hương - thuyền hoa đăng trên sông... Đặc biệt, kỳ Festival này nhấn mạnh đến tính quốc tế với Chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật giữa các thành phố trên thế giới, trong nước kết nghĩa, hợp tác với Huế... Ước tính có khoảng 250.000 lượt du khách và người dân đến tham quan, trải nghiệm lễ hội.

Còn Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho biết, từ ngày 29-4 đến 3-5, lượng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Nha Trang - Khánh Hoà tăng cao so với mọi năm, đạt 798.100 lượt khách, trong đó khách qua lưu trú đạt 199.600 lượt.

TP Nha Trang vẫn là điểm đến của nhiều du khách, tập trung tại các khu nghỉ dưỡng ở khu vực Bãi Dài và các khu nghỉ dưỡng khép kín ở các đảo với công suất phòng trên 90%. Công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú khoảng 87,8%.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Lâm Đồng, trong Tuần lễ vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ 2 năm 2023 và kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5 (từ ngày 27-4 đến hết ngày 3-5), Lâm Đồng ước đón được 350.000 lượt khách dến tham quan, nghỉ dưỡng, trong đó khách qua lưu trú khoảng 130.000 lượt. Phần lớn lượng khách tham quan, nghỉ dưỡng, lưu trú tập trung tại TP Đà Lạt và vùng phụ cận. Riêng đối với các khách sạn từ 1 đến 5 sao, công suất phục vụ du khách đạt 70 - 75%.

Theo ghi nhận, dù đón lượng khách lớn trong những ngày lễ nhưng tình hình giao thông đi lại của người dân và du khách tương đối thuận lợi. Do kỳ nghỉ kéo dài nên nhiều người dân lựa chọn lịch trình khác nhau, không đi về các thành phố lớn cùng thời điểm nên phần nào giảm tải áp lực giao thông trên những trục đường chính như quốc lộ 20, 27C, quốc lộ 1A (qua Khánh Hòa)...

Vũng Tàu: Khách tăng không nhiều như dự kiến Theo báo cáo của Ban Quản lý và hỗ trợ khách du lịch TP Vũng Tàu, trong dịp lễ vừa qua, các địa điểm du lịch trên địa bàn đón và phục vụ khoảng 256.000 lượt khách, tăng khoảng 10% so với lễ năm ngoái. Dù năm nay thời tiết nắng nóng, khách đổ về biển đông nhưng có một lượng lớn du khách đi hướng cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, khánh thành ngày 29-4 đổ về Mũi Né nên khách đến Vũng Tàu tăng không nhiều như dự kiến. PHÚ NGÂN