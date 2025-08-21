Kinh tế

Đồng Nai tổ chức Ngày hội Ẩm thực năm 2025

Chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, ngày 20-8, tỉnh Đồng Nai tổ chức Ngày hội Ẩm thực cấp tỉnh năm 2025.

Mục tiêu là nhằm quảng bá tinh hoa ẩm thực; tạo điểm nhấn truyền thông, nâng cao vị thế ngành du lịch -ẩm thực; kích cầu du lịch nội địa, thu hút du khách đến với Đồng Nai; kết nối cộng đồng đầu bếp, nhà hàng, quán ăn và người yêu ẩm thực. Các hoạt động nổi bật gồm: giao lưu với Vua đầu bếp và các KOLs - những người truyền cảm hứng trong lĩnh vực ẩm thực - du lịch; xác lập kỷ lục Việt Nam: Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất - món ăn đặc trưng của Đồng Nai được nâng tầm; cuộc thi nấu ăn và cắt tỉa mô hình nghệ thuật - sân chơi sáng tạo cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư; Demo bản đồ số Ẩm thực Đồng Nai - công cụ quảng bá món ngon, địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh và kỷ niệm Ngày thành lập Hội Đầu bếp tỉnh Đồng Nai.

BÙI LIÊM

KOLs Đầu bếp Ẩm thực Hạt điều Kích cầu Demo Tinh hoa Phồng Xôi Quán ăn Ngày hội Ẩm thực năm 2025

