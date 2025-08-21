Đồng Nai tổ chức Ngày hội Ẩm thực năm 2025

Mục tiêu là nhằm quảng bá tinh hoa ẩm thực; tạo điểm nhấn truyền thông, nâng cao vị thế ngành du lịch -ẩm thực; kích cầu du lịch nội địa, thu hút du khách đến với Đồng Nai; kết nối cộng đồng đầu bếp, nhà hàng, quán ăn và người yêu ẩm thực. Các hoạt động nổi bật gồm: giao lưu với Vua đầu bếp và các KOLs - những người truyền cảm hứng trong lĩnh vực ẩm thực - du lịch; xác lập kỷ lục Việt Nam: Xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất - món ăn đặc trưng của Đồng Nai được nâng tầm; cuộc thi nấu ăn và cắt tỉa mô hình nghệ thuật - sân chơi sáng tạo cho các đầu bếp chuyên nghiệp và nghiệp dư; Demo bản đồ số Ẩm thực Đồng Nai - công cụ quảng bá món ngon, địa điểm ăn uống trên địa bàn tỉnh và kỷ niệm Ngày thành lập Hội Đầu bếp tỉnh Đồng Nai.

BÙI LIÊM