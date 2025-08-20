Nỗ lực gia nhập thị trường Halal trị giá hàng ngàn tỷ USD

Quy mô ngành thực phẩm Halal toàn cầu ở mức 8.000 tỷ USD và doanh nghiệp Việt đang nỗ lực gia nhập thị trường này.

Ngày 20-8, tại TPHCM, diễn ra buổi tọa đàm “Hợp tác đào tạo nguồn nhân lực Du lịch Halal” do Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn tổ chức.

Thông tin từ các chuyên gia, quy mô ngành thực phẩm Halal (thực phẩm được phép sử dụng theo Luật Hồi giáo) toàn cầu hiện ở mức 8.000 tỷ USD và được dự báo sẽ tăng lên mức 12.000 tỷ USD trong 5 năm tới đây.

Với ngành du lịch, quy mô toàn cầu ở mức 276 tỷ USD (năm 2024) và sẽ tăng lên khoảng 350 tỷ USD vào năm 2030. Đây chính là cơ hội rất lớn cho ngành du lịch, thực phẩm trong nước.

Doanh nghiệp Việt giới thiệu thực phẩm Halal cho khách tham quan tại một sự kiện ở TPHCM

Dẫn chứng từ các doanh nghiệp lữ hành, mức chi trả của nhóm du khách Hồi giáo trung bình khoảng 1.800 USD/chuyến, vượt trội 30% so với mức chi thông thường của khách quốc tế.

Nhóm khách này thường ưu tiên lựa chọn điểm đến thân thiện, phù hợp văn hóa, tín ngưỡng.

Ông Lê Khắc Hoàng Sơn, Giám đốc Phát triển dự án Halal Việt Nam trao đổi tại tọa đàm

Theo ông Lê Khắc Hoàng Sơn, Giám đốc Phát triển dự án Halal Việt Nam, với tốc độ tăng trưởng 6,1% mỗi năm và dân số Hồi giáo toàn cầu dự báo đạt 2,2 tỷ người vào năm 2030, đây sẽ là phân khúc khách hàng tiềm năng, chi tiêu cao mà các doanh nghiệp nhắm đến.

Tuy vậy, ông Sơn cũng cho rằng, du lịch Halal Việt Nam gặp nhiều thách thức liên quan hạ tầng, dịch vụ đạt chuẩn Halal, thiếu nguồn nhân lực hiểu biết về văn hóa Hồi giáo… Do đó, cần phát triển hệ thống lưu trú, ẩm thực, tiện ích thân thiện Halal.

Thạc sĩ Phan Bửu Toàn (ảnh giữa), Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn cùng các đại biểu tham dự tọa đàm

Thạc sĩ Phan Bửu Toàn, Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn, đề xuất trong bối cảnh hiện tại cần tận dụng sự phối hợp với các trường ngoại ngữ trong và ngoài nước để đào tạo những ngôn ngữ hiếm; bổ sung kiến thức về nghiệp vụ du lịch và tiêu chuẩn Halal cho nguồn hướng dẫn viên có sẵn nhằm nhanh chóng tạo ra nguồn hướng dẫn viên mới.

Song song đó, Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn về văn hóa Hồi giáo, kỹ năng phục vụ Halal, bồi dưỡng ngoại ngữ… giúp học viên nâng cao năng lực, bổ sung nguồn nhân lực cho thị trường.

Ông Phan Bửu Toàn nói thêm về việc tranh thủ nguồn nhân lực tại chỗ ở các địa phương có cộng đồng bà con theo đạo Hồi như Ninh Thuận, An Giang để tập huấn nghiệp vụ, đào tạo chuyên sâu phục vụ thị trường.

Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn ký kết hợp tác với Halal Việt Nam

Trong khuôn khổ tọa đàm, Trường Cao đẳng Du lịch Sài Gòn đã ký kết hợp tác với Halal Việt Nam triển khai các chương trình đào tạo nghiệp vụ chuyên biệt dành cho khách du lịch Halal.

Nội dung học tập được thiết kế đa dạng, phù hợp thị trường lao động, như: nghiệp vụ lễ tân khách sạn, kỹ năng phục vụ nhà hàng - buồng phòng, chế biến món ăn trong bếp chuyên nghiệp, các khóa tư vấn - đào tạo cho doanh nghiệp có nhu cầu chuyển đổi hoặc nâng cao chất lượng dịch vụ để phục vụ thị trường Halal.

