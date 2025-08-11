5 nhà báo của truyền hình Al Jazeera thiệt mạng trong cuộc không kích của Israel

5 nhà báo của truyền hình Al Jazeera đã thiệt mạng trong một cuộc không kích của Israel gần bệnh viện Al-Shifa, thành phố Gaza ngày 10-8.

Nhà báo Al-Sharif tường thuật cuộc chiến ở Gaza trước khi chết. Ảnh: AL JAZEERA

Theo Al Jazeera, các nhà báo Anas Al-Sharif và Mohammed Qreiqeh, cùng với các quay phim Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal và Moamen Aliwa đang ở trong lều dành cho báo chí tại cổng chính của bệnh viện khi nơi này bị tấn công.

Hãng này tuyên bố vụ “ám sát có chủ đích” là “một cuộc tấn công trắng trợn nhằm vào quyền tự do báo chí”. Ngay sau vụ không kích, Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) xác nhận đã nhắm mục tiêu vào Anas Al-Sharif sau khi ông này viết trên Telegram rằng mình “từng là thủ lĩnh” của lực lượng Hamas. IDF cáo buộc ông Al-Sharif giả danh nhà báo và “chịu trách nhiệm tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa nhằm vào thường dân Israel và IDF”; đồng thời cho biết “thông tin tình báo” xác nhận mối quan hệ của Anas Al-Sharif trong “danh sách các khóa huấn luyện khủng bố”. IDF không đề cập đến các nhà báo nào khác.

Al-Sharif được xem là “tiếng nói duy nhất” cho thế giới biết những gì đang diễn ra ở Dải Gaza. Trong suốt cuộc chiến, Israel không cho phép các nhà báo quốc tế vào Gaza để đưa tin tự do. Do đó, nhiều cơ quan truyền thông phải dựa vào các phóng viên địa phương trong vùng để đưa tin.

Theo BBC, nhà báo Anas Al-Sharif, 28 tuổi, dường như đã đăng bài trên mạng X vài phút trước khi chết, cảnh báo về các cuộc ném bom dữ dội của Israel vào thành phố Gaza. Trong hai đoạn video ghi lại hậu quả của cuộc không kích có hình ảnh đám đông khiêng thi thể của những người thiệt mạng.

Hồi tháng 7, mạng lưới truyền thông Al Jazeera cùng với Liên hợp quốc và Ủy ban bảo vệ nhà báo (CPJ) độc lập có trụ sở ở New York, Mỹ đã đưa ra các tuyên bố riêng biệt cảnh báo tính mạng của Al-Sharif đang gặp nguy hiểm và kêu gọi bảo vệ nhà báo này. Ông Jodie Ginsberg, Giám đốc điều hành của CPJ cho biết chính quyền Israel đã không cung cấp bằng chứng cho thấy các nhà báo bị giết là khủng bố.

Đây không phải là lần đầu tiên Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) nhắm mục tiêu và sát hại các nhà báo của Al Jazeera ở Gaza, những người mà họ cho là có liên hệ với Hamas.

Theo CPJ, 186 nhà báo đã được xác nhận thiệt mạng kể từ khi cuộc tấn công quân sự của Israel vào Gaza bắt đầu vào tháng 10-2023.

Ngày 11-8, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cho biết Australia có kế hoạch công nhận nhà nước Palestine vào tháng 9, sau những động thái tương tự của Anh, Pháp và Canada. Động thái này sẽ diễn ra tại Đại hội đồng Liên hợp quốc và sau khi nhận được cam kết từ Chính quyền Palestine.

HUY QUỐC