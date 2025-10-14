50 năm văn học - nghệ thuật TPHCM: Khơi mở tầm nhìn phát triển mới

Sau ngày đất nước thống nhất, văn học - nghệ thuật TPHCM đã trải qua hành trình nửa thế kỷ sáng tạo và cống hiến không ngừng, góp phần khẳng định vị thế thành phố mang tên Bác là trung tâm văn hóa lớn của cả nước.

Các chương trình nghệ thuật hoành tráng ngoài trời, góp phần quảng bá thương hiệu TPHCM và bồi đắp tình yêu quê hương, đất nước tới người trẻ qua những tác phẩm nghệ thuật, lịch sử. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Nhằm tổng kết chặng đường phát triển giàu dấu ấn đó, Thành ủy TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TPHCM (30-4-1975 – 30-4-2025) và chuỗi hoạt động “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” lần thứ I - năm 2025.

Tôn vinh hành trình 50 năm sáng tạo

Hội nghị tổng kết là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội, văn hóa sâu sắc, do Thành ủy TPHCM chỉ đạo; Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Sở VH-TT TPHCM chủ trì; phối hợp cùng Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TPHCM, Thành đoàn TPHCM và các sở, ngành liên quan tổ chức.

Sự kiện sẽ diễn ra lúc 8 giờ ngày 18-10 tại Học viện Cán bộ TPHCM (số 324, đường Chu Văn An, phường Bình Thạnh, TPHCM), nhằm nhìn lại toàn diện hành trình 50 năm phát triển của văn học - nghệ thuật thành phố sau ngày đất nước thống nhất. Đây cũng là hoạt động trọng tâm chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025), 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025) và chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Triển lãm ở không gian đường đi bộ Nguyễn Huệ, góp phần lan tỏa hình ảnh TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình tới người dân và du khách. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Trong suốt nửa thế kỷ qua, TPHCM luôn được xem là mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, sáng tạo và nghĩa tình – nơi hội tụ, nuôi dưỡng nhiều thế hệ văn nghệ sĩ tài năng. Văn học - nghệ thuật thành phố đã đồng hành cùng công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.

Hội nghị tổng kết cũng là dịp tri ân và tôn vinh các thế hệ văn nghệ sĩ đã cống hiến tài năng, tâm huyết cho sự phát triển nền văn học - nghệ thuật thành phố; chỉ ra thành tựu, hạn chế, bài học kinh nghiệm; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ phát triển văn học - nghệ thuật TPHCM giai đoạn 2025 – 2035, gắn với chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, xây dựng thành phố trở thành “Thành phố Điện ảnh”, “Thành phố Lễ hội” trong tương lai.

“Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM”: Sự kiện lần đầu tiên tổ chức quy mô lớn

Cùng với hội nghị tổng kết, TPHCM tổ chức chuỗi hoạt động “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” từ ngày 18 đến 21-10-2025 tại Nhà Văn hóa Thanh niên (số 4, đường Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn) và các điểm phối hợp tại phường Bình Dương, phường Bà Rịa, phường Vũng Tàu, đặc khu Côn Đảo.

Trong dòng chảy 50 năm, văn học nghệ thuật TPHCM ghi nhiều dấu ấn sáng tạo, tiên phong

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn, mang tính tổng hợp, quy tụ đầy đủ các lĩnh vực nghệ thuật: từ văn học, âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh, múa, nhiếp ảnh, kiến trúc, thiết kế cho đến các loại hình nghệ thuật mới. Sự kiện khái quát chân dung toàn diện nền văn học - nghệ thuật thành phố qua từng giai đoạn phát triển, phản ánh quá trình đổi mới, hội nhập và sáng tạo không ngừng của đội ngũ văn nghệ sĩ.

“Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” là không gian kết nối giữa nghệ sĩ, công chúng và du khách; nơi tôn vinh các tác phẩm nghệ thuật đặc sắc, tôn vinh những tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu; đồng thời khuyến khích phong trào sáng tác, biểu diễn và thưởng thức nghệ thuật trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Các chương trình ca nhạc hoành tráng tại TPHCM không chỉ đáp ứng nhu cầu giải trí mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử dân tộc, truyền cảm hứng tích cực đến cộng đồng. ẢNH: DŨNG PHƯƠNG.

Toàn bộ hoạt động trong khuôn khổ sự kiện mở cửa tự do, tạo điều kiện để đông đảo nhân dân, học sinh – sinh viên, văn nghệ sĩ và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, thưởng lãm, giao lưu và trải nghiệm văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của thành phố.

Khơi dậy khát vọng sáng tạo, khẳng định vị thế trung tâm văn hóa lớn

Sự kiện “Hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học - nghệ thuật TPHCM” và “Những ngày Văn học - Nghệ thuật TPHCM” không chỉ là dịp tổng kết, tôn vinh, mà còn mở ra tầm nhìn phát triển mới cho văn học - nghệ thuật thành phố trong giai đoạn tiếp theo.

Qua đó, TPHCM khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường sáng tạo hiện đại, chuyên nghiệp, phát huy vai trò của văn học - nghệ thuật như một trụ cột phát triển bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo, du lịch văn hóa và hội nhập quốc tế.

Đây cũng là bước đi quan trọng trong chiến lược đưa TPHCM trở thành trung tâm lớn về văn hóa, nghệ thuật và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á — nơi văn hóa, nghệ thuật là nhịp cầu kết nối giữa quá khứ - hiện tại - tương lai, lan tỏa những giá trị nhân văn, nghĩa tình và khát vọng vươn lên.

THIÊN THANH