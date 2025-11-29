Từ ngày 18-12-2025 đến 2-1-2026, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức “Lễ hội Cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025” nhằm tôn vinh, quảng bá giá trị của Di sản Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Qua đó, tạo cơ hội giao lưu văn hóa quốc tế, tăng cường sự hợp tác, kết nối giữa các cộng đồng dân tộc trong khu vực Đông Nam Á và thế giới; giới thiệu nét đẹp văn hóa, con người, âm nhạc và du lịch Lâm Đồng rộng rãi hơn cho bạn bè quốc tế.

Nổi bật trong lễ hội là đêm hội “Hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025” diễn ra tối 20-12 tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương - Đà Lạt) với sự tham dự của 10 đội nghệ nhân cồng chiêng, trong đó có 5 đội đến từ các nước Campuchia, Lào, Malaysia, Indonesia, Thái Lan.

Cùng với đó có 200 nghệ nhân, diễn viên tham gia hỗ trợ trình diễn. Đêm hội dự kiến sẽ xác lập các kỷ lục “Không gian trình diễn cồng chiêng, kết hợp văn hóa nghệ thuật lớn nhất” và “Tác phẩm âm nhạc có phần biểu diễn cồng chiêng lớn và đông đảo nhất (tác phẩm We are LamDong).

Ngoài ra, lễ hội còn có nhiều hoạt động khác, như: trình diễn thời trang thổ cẩm, ra mắt mô hình “Cà phê và Di sản - Hành trình kết nối thế giới”, Hội nghị cà phê quốc tế, không gian “Cà phê toa tàu - Hành trình di sản”, con đường “Hành trình Cà phê di sản toàn cầu”, đêm nhạc Coffee Music Night và Countdown Chào đón năm mới 2026…

TIỂU TÂN