500 đại biểu chung tay trồng “Vườn cây Đại đoàn kết”

500 cây cẩm lai đã được các đại biểu cùng nhau vun trồng, góp phần phủ xanh không gian đô thị và lan tỏa tinh thần đoàn kết, trách nhiệm vì môi trường.

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM trao tặng Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM 100.000 cây xanh. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chiều 28-11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức trồng cây thực hiện công trình “Vườn cây Đại đoàn kết” tại khu phố Tương Bình Hiệp 6, phường Chánh Hiệp.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng 500 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc và đại biểu trồng cây tại chương trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Hoạt động trồng cây là nội dung thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; trong đó xác định chỉ tiêu duy trì tỷ lệ che phủ rừng 11% và mục tiêu tăng diện tích cây xanh đô thị đạt 5,5m²/người.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã phát động phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, hướng tới xây dựng đô thị xanh - sạch - đẹp, lan tỏa tinh thần yêu thiên nhiên, gìn giữ môi trường và nâng cao chất lượng sống của nhân dân TPHCM.

Các đại biểu trồng cây tại công trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thông qua việc trồng và chăm sóc mảng xanh, hình thành các tuyến đường, tuyến hẻm, khu dân cư rực rỡ sắc hoa, phong trào đã thu hút sự tham gia rộng rãi của cộng đồng, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nhân dân trong xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Đại biểu chụp hình lưu niệm tại công trình. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại chương trình, ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TPHCM, trao bảng tượng trưng hỗ trợ 100.000 cây xanh cho phong trào “Thành phố muôn sắc hoa”, trong đó, 500 cây cẩm lai được trồng tại công trình “Vườn cây Đại đoàn kết”.

Ông Đỗ Anh Long (phường Thủ Dầu Một, TPHCM) đã hỗ trợ vật tư thực hiện công trình, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình.

Tại công trình, các đại biểu đã trồng cây cẩm lai, tưới nước và gắn bảng tên lên mỗi cây, trong không khí sôi nổi, phấn khởi.

THÁI PHƯƠNG - THU HOÀI