Trao học bổng cho 491 học sinh, sinh viên vượt khó

Ông Lương Đức Đích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TPHCM trao học bổng cho các em học sinh, sinh viên.

Trong số 491 học sinh, sinh viên được trao, có 411 học sinh THPT, 25 học sinh của các TTGDTX và 55 sinh viên ĐH và CĐ có hoàn cảnh khó khăn. Tổng số tiền được trao hơn 1,5 tỷ đồng.

Các học sinh, sinh viên vượt khó được nhận học bổng năm 2025

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lương Đức Đích, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học TPHCM biểu dương những tấm gương vượt lên nghịch cảnh. Mỗi suất học bổng dù giá trị vật chất không lớn, nhưng là tấm lòng của nhà tài trợ và những người làm công tác khuyến học. Đó là nguồn động viên để các em bước tiếp trên con đường học vấn.

“Tôi mong các cháu không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm. Dù con đường phía trước còn nhiều thử thách, hãy luôn giữ niềm tin, ý chí và ước mơ của mình. Bởi các cháu chính là tương lai của thành phố, là niềm hy vọng của đất nước”, Ông Lương Đức Đích, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TPHCM nhấn mạnh.

Cũng trong buổi lễ, Hội Khuyến học TPHCM tiếp nhận tài trợ của 5 đơn vị với tổng trị giá 325 triệu đồng.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam.

Dịp này, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam trao Bằng khen cho 1 tập thể và 14 cá nhân thuộc Hội Khuyến học TPHCM có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

KHÁNH CHI