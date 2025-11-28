Những hình ảnh đẹp của Công an TPHCM khi về với người dân vùng mưa lũ
SGGPO
Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong những ngày "bám trụ" các tỉnh miền Trung, giúp người dân tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.
Từ ngày 21-11 đến nay, Công an TPHCM đã điều động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng: Cảnh sát Cơ động (PK02), CSGT (PC08), Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) đến các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.
“Nhân dân địa phương không bao giờ quên tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Trong lúc nguy nan như thế này, các anh xuất hiện là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho chúng tôi”, đồng chí Lê Quang Sỹ, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Xuân, tỉnh Gia Lai chia sẻ.