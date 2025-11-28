Xã hội

Những hình ảnh đẹp của Công an TPHCM khi về với người dân vùng mưa lũ

Cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong những ngày "bám trụ" các tỉnh miền Trung, giúp người dân tái thiết cuộc sống sau mưa lũ.

Video Công an TPHCM tham gia khắc phục hậu quả do mưa lũ tại các tỉnh Nam Trung bộ

Từ ngày 21-11 đến nay, Công an TPHCM đã điều động hơn 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc các phòng: Cảnh sát Cơ động (PK02), CSGT (PC08), Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) đến các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa và Gia Lai hỗ trợ khắc phục hậu quả lũ lụt.

GHEP 2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ PC08, Công an TPHCM hỗ trợ tỉnh Gia Lai khắc phục hậu quả do mưa lũ
GHEP 1.jpg
GT (14).jpg
Bằng tinh thần xung kích và sự tận tâm, cán bộ, chiến sĩ đã đến những nơi đang rất cần sự giúp đỡ để sớm ổn định cuộc sống
GT (18).jpg
Tại tỉnh Gia Lai, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ PC08 khẩn trương phối hợp Công an tỉnh Gia Lai bắt tay vào công việc, cùng quân và dân nơi đây khắc phục hậu quả thiên tai
GT (20).jpg
GT (15).jpg
GT (10).jpg
Cán bộ, chiến sĩ dọn dẹp hàng chục tấn bùn đất, vệ sinh trường học, bệnh viện, hỗ trợ khu dân cư trên địa bàn tỉnh Gia Lai tái thiết cuộc sống sau mưa lũ
CSCĐ (3).jpg
Tại tỉnh Khánh Hòa, 200 cán bộ, chiến sĩ PK02 đến phường Tây Nha Trang và các xã Diên Lạc, Diên Điền, phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa, cùng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Nam - Trung bộ hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh sau mưa lũ
CSCĐ (17).jpg
PC 07 (13).jpg
Tại tỉnh Đắk Lắk, 200 cán bộ, chiến sĩ PC07 chia thành 4 tổ, cùng lực lượng Công an, Quân sự địa phương dọn dẹp, vệ sinh môi trường tại các trường học, nhà trẻ...
PC 07 (24).jpg
PC 07 (22).jpg
Trực tiếp trao quà đến người dân tỉnh Đắk Lắk, Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH.jpg
Trực tiếp trao quà người dân tỉnh Đắk Lắk, Thượng tá Nguyễn Chí Thành, Phó Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH cho biết: “Ngoài dọn dẹp nhà cửa, trụ sở… Công an TPHCM đã hỗ trợ bà con hơn 100 tấn hàng”
GHEP 5.jpg
Tình cảm của cán bộ, chiến sĩ CAND đến từ phương Nam đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng bà con vùng lũ
PC 07 (8).jpg
Những món quà dành tặng trẻ thơ vùng lũ mang theo tình cảm của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trực thuộc Công an TPHCM

“Nhân dân địa phương không bao giờ quên tấm lòng của cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM. Trong lúc nguy nan như thế này, các anh xuất hiện là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho chúng tôi”, đồng chí Lê Quang Sỹ, Phó Chủ tịch HĐND xã Đồng Xuân, tỉnh Gia Lai chia sẻ.

GT (9).jpg
Những bữa ăn vội vã với bánh mì, mì tôm, cơm hộp... của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị
GHEP 4.jpg
z7264892680117_2465e2bb0c14bd3c3832aeb61f111368.jpg
GHEP 3.jpg
Những hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an TPHCM sẽ mãi ở lại trong lòng nhân dân
Để kịp thời động viên các đơn vị, trong 2 ngày 27 và 28-11, đoàn công tác Công an TPHCM do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng làm Trưởng đoàn.jpg
Để kịp thời động viên, trong ngày 27 và 28-11, đoàn công tác Công an TPHCM do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng làm Trưởng đoàn, đã trực tiếp đến động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ hỗ trợ đồng bào tại các tỉnh Nam Trung bộ
Để kịp thời động viên các đơn vị, trong 2 ngày 27 và 28-11, đoàn công tác Công an TPHCM do Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hưởng làm Trưởng đoàn 1.jpg
VĂN ANH - MẠNH THẮNG

