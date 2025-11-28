Phường Phú Lợi (TPHCM) hợp tác chuyển đổi số, tạo sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp

Theo thỏa thuận hợp tác, UBND phường Phú Lợi (TPHCM) và VNPT Thủ Dầu Một sẽ phối hợp triển khai 33 giải pháp liên quan công tác điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp, phục vụ người dân, y tế và giáo dục.

Ngày 28-11, UBND phường Phú Lợi và VNPT Thủ Dầu Một đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và các giải pháp chuyển đổi số giai đoạn 2025 – 2030.

Đại diện VNPT Thủ Dầu Một trình bày các nội dung hợp tác giữa UBND phường Phú Lợi và VNPT Thủ Dầu Một

Theo thỏa thuận hợp tác, UBND phường Phú Lợi và VNPT Thủ Dầu Một sẽ phối hợp triển khai 33 giải pháp liên quan công tác điều hành, hỗ trợ doanh nghiệp, phục vụ người dân, y tế và giáo dục.

Trong đó, một số giải pháp quan trọng như: hệ thống tổng hợp dữ liệu phục vụ điều hành; chatbot AI phục vụ quản lý, điều hành công việc của lãnh đạo UBND; phòng họp không giấy; kiosk hỗ trợ người dân tra cứu hồ sơ dịch vụ công; dịch vụ quản trị tổng thể cho hộ kinh doanh cá thể; chợ không tiền mặt, phần mềm quản lý chợ; triển khai chữ ký số cá nhân đến người dân; triển khai giải pháp y tế cho khối bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn; triển khai bình dân học vụ số đến cán bộ, viên chức, học sinh…

UBND phường Phú Lợi và VNPT Thủ Dầu Một ký thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số

Đại diện UBND phường Phú Lợi và VNPT Thủ Dầu Một ký thỏa thuận hợp tác thực hiện 33 giải pháp chuyển đổi số

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi cho biết, phường Phú Lợi là địa bàn rộng lớn với khoảng 120.000 dân. Vì vậy, lãnh đạo phường luôn quan tâm đến công tác chuyển đổi số và luôn xác định lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm của công tác chuyển đổi số.

Thỏa thuận hợp tác giữa địa phương và VNPT Thủ Dầu Một sẽ góp phần giúp phường nâng cao hiệu quả công tác quản trị nhà nước, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp xử lý thủ tục hành chính và góp phần nâng cao thứ hạng cải cách hành chính của phường…

Ông Phan Công Khanh, Chủ tịch UBND phường Phú Lợi phát biểu tại buổi lễ

Dịp này, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Lợi, VNPT Thủ Dầu Một đã trao tặng số tiền 5 triệu đồng để ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ.

VNPT Thủ Dầu Một trao bảng tượng trưng số tiền 5 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục hậu quả bão lũ

CAO SƠN