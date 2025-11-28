Sức sống cơ sở

Vận động các tự viện và phật tử hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt

Sáng 28-11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam phường Thủ Dầu Một phối hợp với chùa Hội Khánh tổ chức lễ phát động các cơ sở tự viện Phật giáo, Phật tử ủng hộ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do thiên tai.

1.jpg
Hòa thượng Thích Huệ Thông, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng lũ

Tại buổi lễ, ông Phạm Hùng Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thủ Dầu Một kêu gọi các cơ sở Phật giáo, mạnh thường quân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Phật tử và nhân dân trên địa bàn chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ bằng tinh thần và vật chất tùy theo khả năng của mỗi người.

t1a.jpg
Đại diện Hội đồng Trị sự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TP. Hồ Chí Minh cùng chư tôn đức, Phật tử và lãnh đạo phường Thủ Dầu Một dự lễ phát động

Kết quả, trong buổi sáng, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và cán bộ, công chức địa phương, các nhà hảo tâm trực tiếp ủng hộ được gần 100 triệu đồng và 1.000 vỉ thuốc Tây các loại.

t3.jpg
Đại diện chùa Giác Hoa (phường Chánh Hiệp, bên phải) ủng hộ 1.000 vỉ thuốc tây các loại
t2.jpg
Chư tôn đức Tăng tham gia quyên góp ủng hộ tại lễ phát động

t5.jpg
Lãnh đạo phường Thủ Dầu Một đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai
t6a.jpg
t6.jpg
Các Phật tử tham gia quyên góp ủng hộ tại lễ phát động

Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TPHCM chia sẻ:"Sự chung tay của các cơ sở tự viện, Phật tử và người dân địa phương thể hiện những giá trị nhân văn sâu sắc, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con vùng thiên tai vượt qua khó khăn. Đây cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân Đất Thủ, luôn hướng về đồng bào vùng lũ trong thời điểm gian khó".

TÂM TRANG

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Chùa Hội Khánh Phường Thủ Dầu Một ủng hộ đồng bào lũ lụt

