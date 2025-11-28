Vận động các tự viện và phật tử hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt

Tại buổi lễ, ông Phạm Hùng Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thủ Dầu Một kêu gọi các cơ sở Phật giáo, mạnh thường quân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh, Phật tử và nhân dân trên địa bàn chung tay đóng góp hỗ trợ đồng bào vùng lũ bằng tinh thần và vật chất tùy theo khả năng của mỗi người.
Kết quả, trong buổi sáng, chư tôn đức Tăng Ni, Phật tử và cán bộ, công chức địa phương, các nhà hảo tâm trực tiếp ủng hộ được gần 100 triệu đồng và 1.000 vỉ thuốc Tây các loại.
Đại đức Thích Thiện Hưng, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo TPHCM chia sẻ:"Sự chung tay của các cơ sở tự viện, Phật tử và người dân địa phương thể hiện những giá trị nhân văn sâu sắc, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con vùng thiên tai vượt qua khó khăn. Đây cũng là minh chứng sinh động cho truyền thống nhân ái, nghĩa tình của người dân Đất Thủ, luôn hướng về đồng bào vùng lũ trong thời điểm gian khó".