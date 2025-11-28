Xã Dầu Tiếng xây tặng "Nhà Nhân ái" cho một hộ khó khăn

Sức sống cơ sở

Sáng 28-11, Ủy ban MTTQ và Đoàn Thanh niên xã Dầu Tiếng phối hợp tổ chức lễ khởi công xây dựng Nhà Nhân ái cho bà Nguyễn Thị Hạnh, ở ấp Bàu Dầu, là hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của địa phương.

Căn nhà có diện tích 50m2, kinh phí xây dựng 100 triệu đồng. Đây là một trong những công trình của xã Dầu Tiếng thiết thực chào mừng Đại hội MTTQ Việt Nam TPHCM và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trao nhà 4.jpg
Đại diện chính quyền địa phương thông qua quyết định xây tặng Nhà Nhân ái cho bà Nguyễn Thị Hạnh
Trao nhà 2.jpg
Lễ khởi công có sự tham dự của các vị lãnh đạo địa phương và các nhà hảo tâm
Trao nhà 1.jpg
Nghi thức khởi công xây tặng Nhà Nhân ái cho bà Nguyễn Thị Hạnh ở ấp Bàu Dầu
