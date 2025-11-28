Lễ ký kết hỗ trợ toàn diện giữa Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM và Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM là đơn vị chuyên khoa đầu ngành về Y học cổ truyền (YHCT) của thành phố, cũng là bệnh viện tuyến cuối về YHCT của các tỉnh phía Nam sẽ hỗ trợ toàn diện cho Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu trên các lĩnh vực: đào tạo và chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu về khám chữa bệnh và phục hồi chức năng, hỗ trợ nhân lực thực hành lâm sàng và cận lâm sàng, tổ chức hội thảo - đào tạo liên tục, phát triển dược liệu, chia sẻ kinh nghiệm triển khai bệnh án điện tử và quản trị bệnh viện.

PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu chỉ đạo.

Cụ thể, Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM sẽ cử 1 bác sĩ siêu âm tổng quát, 1 bác sĩ trực tiếp khám và điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa-Vũng Tàu từ 1-2 ngày/tuần cho đến khi bệnh viện đào tạo xong nhân lực tự chủ. Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM cũng hỗ trợ đào tạo chuyển giao các kỹ thuật chuyên sâu như: Cấy chỉ, tác động cột sống, điện châm, laser châm…

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS.BS Nguyễn Anh Dũng, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực chủ động hợp tác giữa hai bệnh viện. Lãnh đạo Sở Y tế yêu cầu hai đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung đã ký kết, xây dựng kế hoạch theo từng giai đoạn cụ thể; đồng thời tăng cường các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin và phát triển dược liệu theo đúng định hướng. Việc hợp tác cần được đánh giá định kỳ, báo cáo kết quả và có những sản phẩm cụ thể cho từng giai đoạn.

Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thị Uyên Chi kỳ vọng sự hỗ trợ từ bệnh viện tuyến trên là cơ hội để đơn vị phát huy lợi thế, phục vụ người bệnh tốt hơn.

BS.CKII.Nguyễn Thị Uyên Chi, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết: “Đây là cơ hội để Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng các phương thức điều trị toàn diện cho bệnh nhân bằng việc kết hợp y học cổ truyền chuyên sâu với y học hiện đại trong điều trị các bệnh lý cấp và mạn tính.

﻿Các đại biểu dự lễ ký kết

Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa - Vũng Tàu là bệnh viện chuyên khoa hạng III, đi vào hoạt động từ năm 2017 với quy mô 100 giường, hiện được giao 50 giường bệnh. Theo định hướng phát triển, Bệnh viện Y học cổ truyền Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ nâng quy mô lên 150 giường vào năm 2028.

KHÁNH CHI