Tăng cường phối hợp giữa các phường, xã: Không để xảy ra tình trạng đùn đẩy trách nhiệm

Chiều 27-11, Đảng ủy phường Tân Hưng tổ chức lễ ký kết kế hoạch phối hợp với Đảng ủy các phường Vĩnh Hội, Tân Thuận, Tân Mỹ, Chánh Hưng và xã Nhà Bè (TPHCM) nhằm tăng cường phối hợp xử lý các vấn đề liên phường, liên xã.

6 phường, xã thực hiện nghi thức ký kết

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Đặng Ngọc Tùng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Nguyễn Văn Đua, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM; GS.TS Trần Ngọc Thơ, thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ Quốc gia; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; cùng đại diện lãnh đạo Đảng ủy các phường, xã tham gia ký kết.

Ký kết kế hoạch bằng chữ ký điện tử

Thông qua ký kết, các địa phương sẽ phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội và hỗ trợ lẫn nhau trong giải quyết các vấn đề liên phường, liên xã trên nhiều lĩnh vực.

Kế hoạch phối hợp đặt mục tiêu thống nhất cách làm chung giữa các phường, xây dựng cơ chế chia sẻ dữ liệu, trao đổi thông tin, hỗ trợ lực lượng khi cần thiết; thiết lập quy trình xử lý vụ việc tại khu vực giáp ranh một cách rõ ràng, đồng bộ.

Các địa phương xác định đây là cơ sở để tháo gỡ các vấn đề mới phát sinh trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp – vốn còn nhiều nội dung chưa có tiền lệ, cần vừa thực hiện vừa rút kinh nghiệm.

Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng - Hoàng Minh Tuấn Anh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh, Bí thư Đảng ủy phường Tân Hưng, nhấn mạnh: Trong bối cảnh triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương cần tăng cường phối hợp trực tiếp, đặc biệt tại các khu vực giáp ranh – nơi dễ phát sinh các vấn đề về an ninh trật tự, xây dựng không phép, ô nhiễm môi trường, ngập nước, tệ nạn xã hội...

Theo đồng chí, nếu không có cơ chế phối hợp rõ ràng, kịp thời rất dễ phát sinh “điểm nóng” hoặc nảy sinh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm.

“Việc ký kết là cần thiết và phù hợp cả về pháp lý lẫn thực tiễn, qua đó tạo một cơ chế chung để giải quyết hiệu quả các vấn đề liên phường, góp phần phục vụ người dân tốt hơn”, đồng chí Hoàng Minh Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đại biểu chụp hình lưu niệm

Việc xây dựng quy trình phối hợp rõ ràng, minh bạch không chỉ giúp rút ngắn thời gian xử lý, tránh chồng chéo, giảm tải cho cán bộ mà còn hạn chế việc phải chuyển vụ việc lên cấp Thành phố. Mục tiêu cuối cùng là quản lý địa bàn khép kín, chặt chẽ, hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn.

THU HOÀI