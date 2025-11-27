Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa Hương lộ 5 đoạn từ vòng xoay Phước Bình đến chợ Phước Tỉnh

Đó là kiến nghị của nhiều cử tri xã Long Hải tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ sáu, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 sáng 27-11 với Tổ đại biểu số 36 HĐND TPHCM.

Hương lộ 5 đang được sửa chữa.

Tổ đại biểu gồm các ông bà: ông Huỳnh Sơn Tuấn, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Long Hải, Tổ trưởng; Ngô Xuân Thành, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TPHCM; Phạm Thị Tuyết Trinh, Chủ tịch UBND xã Phước Hải.

Nhiều cử tri phản ánh, việc sửa chữa tuyến đường Hương lộ 5 từ tháng 2-2025 đến nay vẫn chưa xong, ảnh hưởng đến việc đi lại, an toàn giao thông và việc kinh doanh, buôn bán của người dân. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị các vấn đề liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xem xét thu hồi các dự án trên địa bàn xã kéo dài nhiều năm, không có khả năng thực hiện để người dân có thể xây dựng nhà cửa; đề nghị Nhà nước miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho các gia đình có công với cách mạng.

Tổ đại biểu số 36 HĐND TPHCM.

Vấn đề giáo dục, y tế cũng được cử tri quan tâm, kiến nghị. Cử tri đề nghị các trường cao đẳng, đại học ở trung tâm TPHCM mở thêm cơ sở giảng dạy tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu để giúp sinh viên tiết kiệm các chi phí so với học ở trung tâm thành phố; đồng thời đề nghị bỏ quy định phải làm giấy chuyển viện từ các bệnh viện tại khu vực Bà Rịa Vũng Tàu lên các bệnh viện tại trung tâm TPHCM.

Cử tri xã Long Hải phát biểu tại buổi tiếp xúc.

Phát biểu tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu số 36 HĐND TPHCM ghi nhận, tổng hợp để phản ánh tại Kỳ họp thứ Sáu của HĐND thành phố. Đồng thời đề nghị lãnh đạo xã và các phòng, ban, đơn vị xã Long Hải trả lời, giải trình các ý kiến phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền.

Việc sửa chữa Hương lộ 5 kéo dài ảnh hưởng đến việc đi lại, an toàn giao thông và kinh doanh, buôn bán của người dân.

THÀNH HUY - NGUYỄN TUYỀN