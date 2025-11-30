500 người dân phường Phước Thắng ra quân “Ngày chủ nhật xanh”

Việc triển khai ra quân “Ngày chủ nhật xanh” được phường Phước Thắng tổ chức thực hiện đồng bộ từ các cơ quan, đơn vị, các khu phố và thu hút được sự tham gia của tất cả hộ gia đình ở các khu phố, đảm bảo vệ sinh môi trường, không để tồn đọng rác thải trong môi trường tự nhiên, khu vực công cộng, khu cơ quan, các khu vực buôn bán, sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đường hẻm, xử lý nghiêm các trường hợp đổ rác bừa bãi tại các khu đất trống…

Người dân phường Phước Thắng (TPHCM) tham gia thu gom rác, làm vệ sinh môi trường trên các tuyến đường giao thông huyết mạch. Ảnh: QUANG VŨ

Đặc biệt, trong ngày ra quân, hàng trăm người đã tích cực thu gom rác dọc tuyến đường 2-9, đường 3-2, Võ Nguyên Giáp, Cầu Cháy, D15, Rạch Bà 1, Hàng Điều… Đây là những “điểm nóng” thường xuyên bị các đối tượng lợi dụng khu đất trống để bỏ rác không đúng nơi quy định.

Ông Nguyễn Tấn Bản, Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng cho biết phường đang trong tiến trình đô thị chất lượng cao gắn với du lịch. Do vậy, việc phát động Ngày chủ nhật xanh làm sạch đẹp môi trường là yêu cầu trước mắt của Đảng bộ phường. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của nhân dân về công tác bảo vệ môi trường và xây dựng đô thị văn minh; xây dựng các mô hình tổ, nhóm dân cư tự quản về bảo vệ môi trường tại các khu phố, huy động sự vào cuộc của doanh nghiệp, người dân trên địa bàn phường.

Bí thư Đảng ủy phường Phước Thắng Nguyễn Tấn Bản tham gia "Ngày chủ nhật xanh"

Thời gian tới phường sẽ giải quyết triệt để các điểm nóng về ô nhiễm rác thải, khôi phục mỹ quan đô thị và tạo môi trường sống trong lành cho người dân. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các phương tiện vận chuyển vật liệu, chất thải xây dựng gây ô nhiễm môi trường trong quá trình vận chuyển.

QUANG VŨ