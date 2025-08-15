526 thí sinh tranh tài Kỳ thi Toán quốc tế 2025 tại Đà Nẵng

Chiều 15-8, tại Trường ĐH Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn (Đại học Đà Nẵng) diễn ra lễ khai mạc Kỳ thi Toán học quốc tế lần thứ 25 - VIMC 2025.

Các thí sinh đến từ Canada. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo đó, VIMC 2025 quy tụ 526 thí sinh, 181 giáo viên và 100 khách mời đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, bên cạnh đoàn chủ nhà Việt Nam. Kỳ thi diễn ra từ ngày 14 đến 19-8 dành cho học sinh lớp 5 - 6 và lớp 7 - 8 năm học 2024-2025.

Các thí sinh trải qua 2 vòng thi cá nhân và đồng đội, với hình thức giải biện, biện luận nhằm đạt điểm tối đa về Toán học.

Đây là sân chơi quốc tế bổ ích, tạo điều kiện cho các tài năng Toán học từ nhiều quốc gia có cơ hội cọ xát và phát triển năng lực về Toán học, thiết lập môi trường học thuật, phát huy sự sáng tạo, phát triển nghiên cứu.

Trao k ỷ niệm chương cho các đoàn tham dự kỳ thi. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Giáo sư Wen Hsien Sun, Chủ tịch Ủy ban Quốc tế IMC cho biết, Việt Nam tự hào với truyền thống và tinh thần đổi mới trong toán học. Từ những nhà nghiên cứu đầy trí tuệ, sáng tạo đến những công trình nghiên cứu được đăng tải trên các tạp chí uy tín hàng đầu quốc tế, những đóng góp của các bậc tiền nhân, đặc biệt là Giáo sư Ngô Bảo Châu, người đoạt Huy chương Fields năm 2010 đã trở thành dấu mốc không thể quên, đưa tên tuổi Việt Nam vươn tầm thế giới.

Đáng tự hào hơn nữa, trong những năm gần đây, học sinh của Việt Nam đã đạt nhiều thành tích xuất sắc tại các kỳ thi Olympic Toán quốc tế (IMO). Năm nay, đội tuyển Việt Nam giành được nhiều huy chương, khẳng định rằng, Việt Nam là mảnh đất màu mỡ cho sự vươn lên của những ngôi sao toán học trong tương lai.

IMC không chỉ là một cuộc thi mà còn là cây cầu kết nối các quốc gia, các ý tưởng và những ước mơ.

Giáo sư Wen Hsien Sun mong rằng, các thí sinh luôn giữ vững tinh thần thi đấu trung thực: tôn trọng luật lệ, nỗ lực hết mình và mang về vinh quang cho đất nước.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chia sẻ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Đà Nẵng tự hào là thành phố xanh – sạch – đẹp, con người thân thiện, đổi mới và sáng tạo, luôn chú trọng thu hút nhân tài, đẩy mạnh hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học thuật giàu tính cạnh tranh.

Việc đăng cai Kỳ thi Toán học Quốc tế 2025 không chỉ khẳng định vị thế của Đà Nẵng trên bản đồ trí tuệ thế giới, mà còn là dịp để các tài năng trẻ giao lưu, học hỏi và lan tỏa tình bạn quốc tế.

Các thí sinh đã tham gia thử thách “Puzzle Challenge”. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trước đó, trong sáng cùng ngày, các thí sinh đã tham gia thử thách “Puzzle Challenge” tăng cường tư duy logic, sự gắn kết.

XUÂN QUỲNH