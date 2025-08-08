7 tháng, thặng dư thương mại của Việt Nam đạt hơn 10 tỷ USD

Chiều 8-8, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình hoạt động xuất nhập - khẩu trong 7 tháng năm 2025.

Theo đó, nửa cuối của tháng 7-2025, xuất - nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 44 tỷ USD, tăng 15,3% so với nửa đầu cùng tháng. Kết quả này đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 7 tháng năm 2025 đạt gần 515 tỷ USD, tăng 72,27 tỷ USD (tương ứng tăng 16,3%) so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp FDI trong 7 tháng năm 2025 đạt hơn 362 tỷ USD, tăng gần 21% so với cùng kỳ năm trước; tổng trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là hơn 152 tỷ USD, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Về xuất khẩu, 7 tháng năm 2025, tổng kim ngạch đạt hơn 262 tỷ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước. Về nhập khẩu, tổng kim ngạch của cả nước đạt hơn 252 tỷ USD, tăng gần 18% so với cùng kỳ năm trước.

Như vậy, trong 7 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam đạt thặng dư hơn 10 tỷ USD.

Về ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu, tính riêng trong tháng 7-2025, số thu đạt hơn 38.000 tỷ đồng, giảm gần 3% so với tháng trước. Số thu lũy kế 7 tháng năm 2025 đạt hơn 261.000 tỷ đồng, tăng hơn 9% so với cùng kỳ và đạt hơn 64% dự toán năm.

LƯU THỦY