Tây Ninh hội đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa để bứt phá

Chiều 8-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nhìn nhận khái quát về tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất, Thủ tướng nêu rõ, tỉnh có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, là cửa ngõ quan trọng của Việt Nam với khu vực Đông Nam Á, kết nối hành lang kinh tế xuyên Á.

Tỉnh có vị trí chiến lược nối liền 2 vùng rất quan trọng là ĐBSCL và Đông Nam bộ, tiếp nối với TPHCM. Đây là vị trí, lợi thế mà hiếm địa phương nào có được.

Đồng thời, người Tây Ninh có truyền thống cách mạng, cần cù.

Như vậy, tỉnh có đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" và còn nhiều dư địa để phát triển bứt phá.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương nỗ lực và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Tây Ninh đạt được, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của cả nước. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị tỉnh Tây Ninh phát huy tối đa tinh thần đoàn kết, thống nhất, truyền thống lịch sử hào hùng, trung dũng kiên cường, tinh thần tự lực, tự cường, khai thác hiệu quả tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh.

Cùng với đó, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và những chủ trương, đường lối, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước để tỉnh tăng tốc, bứt phá, đột phá mạnh mẽ hơn nữa, phát triển kinh tế nhanh, đạt tăng trưởng 2 con số nhưng phải bền vững. Đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, năm sau cao hơn năm trước.

Thủ tướng lưu ý tỉnh đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, quan tâm người yếu thế, trẻ mồ côi, gia đình có công với cách mạng… theo chỉ đạo mới đây của Tổng Bí thư Tô Lâm; tập trung tháo gỡ các vấn đề tồn đọng, kéo dài; củng cố, mở rộng quan hệ hợp tác với Campuchia, giữ vững đường biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, chú trọng phát triển kinh tế cửa khẩu.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu tỉnh khẩn trương rà soát, điều chỉnh và triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau điều chỉnh, hoàn thành chậm nhất trong tháng 1-2026.

Tập trung cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh; khuyến khích hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực xã hội; thúc đẩy doanh nghiệp hợp tác, đầu tư sang Campuchia; phát huy lợi thế lân cận với TPHCM.

Tỉnh phải tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ các dự án năng lượng trọng điểm, quyết liệt giải ngân đầu tư công và thúc đẩy các dự án giao thông lớn như Vành đai 3, Vành đai 4 và đường cao tốc TPHCM - Mộc Bài.

Tỉnh cần tăng cường năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các công trình thủy lợi, bờ kè chống sạt lở, nhất là phát huy hiệu quả chức năng của hồ Dầu Tiếng, công trình đáng tự hào của Tây Ninh và cả nước nói chung.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Cũng tại cuộc họp, Thủ tướng cho ý kiến và cơ bản đồng tình với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh Tây Ninh liên quan cơ chế, chính sách cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; triển khai các công trình ứng phó sạt lở; phát huy Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam…

Liên quan đề xuất của tỉnh về 6 dự án kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn, Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát, vận dụng tối đa các cơ chế, chính sách trong huy động nguồn lực, hợp tác công tư để triển khai; cân đối nguồn lực địa phương và đề xuất Trung ương hỗ trợ nguồn lực, phân cấp cho tỉnh làm chủ đầu tư, thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên.

Trong đó, ưu tiên cho tuyến đường kết nối 2 tỉnh trước đây là Long An và Tây Ninh, tuyến đường ra các cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu quốc tế Tân Nam vừa khai trương.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với tỉnh Tây Ninh. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tỉnh Tây Ninh mới có diện tích tự nhiên 8.536km2; dân số khoảng 3,25 triệu người; gồm 96 đơn vị hành chính cấp xã; có đường biên giới dài khoảng 369km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng trưởng năm 2025 của tỉnh ước đạt 9,52%; thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước trên 47,7 ngàn tỷ đồng, đạt 128,3% dự toán Trung ương giao; ước cả năm đạt trên 49 ngàn tỷ đồng, tăng 33,7% so với năm 2024.

QUANG VINH