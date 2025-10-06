Đồng chí Lê Hoàng Hải giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo

Sáng 6-10, Đảng ủy đặc khu Côn Đảo tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dự và chủ trì hội nghị.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hoàng Hải. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Cùng dự có các đồng chí: Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; đại diện các ban Thành ủy và Đảng ủy đặc khu Côn Đảo.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Ân, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy, công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy quyết định điều động, phân công và chỉ định đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, giữ chức Bí thư Đảng ủy đặc khu Côn Đảo, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc; Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM Dương Anh Đức; đại diện các ban Thành ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Hoàng Hải. Ảnh: MẠNH CƯỜNG

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh, Côn Đảo là vùng đất thiêng, nơi ghi dấu sự hy sinh to lớn của nhiều thế hệ chiến sĩ cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

“Có những người đã ngã xuống mà đến nay vẫn chưa tìm được phần mộ. Đó là sự hy sinh không gì bù đắp được. Chúng ta có trách nhiệm nhắc nhở, giáo dục thế hệ hôm nay và mai sau về truyền thống hào hùng, tinh thần kiên trung ấy”, đồng chí Nguyễn Phước Lộc nói.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM cho biết, Côn Đảo được quy hoạch là đảo quốc phòng – an ninh, vì vậy cán bộ lãnh đạo nơi đây không chỉ thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành mà còn phải phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang, đảm bảo hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

Về định hướng phát triển, đồng chí Nguyễn Phước Lộc đề nghị Đảng ủy đặc khu Côn Đảo tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, xây dựng Côn Đảo trở thành đảo xanh – phát triển kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, trung tâm du lịch nghỉ dưỡng đẳng cấp, đồng thời bảo tồn hệ sinh thái và di tích lịch sử bằng các giải pháp đồng bộ, bền vững.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu giao nhiệm vụ

Đồng chí Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh: “Đây là lần đầu tiên Thành ủy TPHCM phân công một đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy ra đảm nhiệm chức vụ Bí thư đặc khu Côn Đảo. Việc này thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo thành phố đối với vùng đất thiêng liêng mang giá trị lịch sử, quốc phòng và du lịch đặc biệt này”.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Lê Hoàng Hải bày tỏ sự trân trọng trước tình cảm, sự tin tưởng của lãnh đạo Thành ủy và các ban, ngành thành phố.

Đồng chí Lê Hoàng Hải khẳng định, sẽ cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy đặc khu Côn Đảo phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; phấn đấu xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa Côn Đảo phát triển theo hướng xanh, bền vững, gắn với bảo tồn di tích lịch sử và giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

