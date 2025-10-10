Đồng chí Nguyễn Văn Quyết giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh

sáng 10-10, sau 2 ngày làm việc chính thức, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025-2030 bế mạc, với rất nhiều nội dung quan trọng được thông qua.

Dự đại hội có các đồng chí: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM; Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên tham quan khu trưng bày tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bày tỏ niềm vinh hạnh khi được Bộ Chính trị phân công cùng các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương về dự đại hội. Đây là sự kiện đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử, mở ra giai đoạn mới đầy niềm tin và kỳ vọng đối với tỉnh Tây Ninh sau hợp nhất.

đồng chí Nguyễn Văn Nên cho biết, Bộ Chính trị đánh giá rất cao tỉnh Tây Ninh trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công đại hội cơ sở và cấp trên cơ sở.

Tây Ninh đã tập trung chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh hết sức khẩn trương, nghiêm túc đúng với tinh thần Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Năng động - Đổi mới - Phát triển”.

Quang cảnh đại hội

Đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá, nhiệm kỳ qua, dù còn nhiều khó khăn, thử thách, nhất là đại dịch Covid-19 gây hậu quả nặng nề, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tây Ninh đã đoàn kết, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn, thử thách, từng bước phát triển ổn định và đạt được những thành tựu khá toàn diện.

Kinh tế phát triển ổn định, kinh tế biên mậu, logistics ngày càng phát huy hiệu quả; thương mại dịch vụ phát triển năng động theo hướng phát triển xanh và bền vững; nông nghiệp chuyển đổi mạnh từ truyền thống sang công nghệ cao; chuyển đổi số nâng cao giá trị gia tăng của nhiều sản phẩm chủ lực.

Hạ tầng giao thông đã và đang được tập trung đầu tư mạnh mẽ và ngày càng đồng bộ hơn; văn hóa - xã hội khởi sắc; các chương trình an sinh xã hội, đặc biệt chăm lo các đối tượng chính sách, người nghèo thực hiện thiết thực và hiệu quả...

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa tham quan khu trưng bày tại đại hội

Đến nay, các chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025 đều cơ bản hoàn thành. Quy mô GRDP vươn lên đứng thứ 10 cả nước, với tăng trưởng bình quân 6,7%/năm và đang trở thành địa phương tự chủ được thu chi ngân sách; bình quân đầu người đạt 118 triệu đồng, tăng gần 57% so với đầu nhiệm kỳ.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ qua, Tây Ninh thu hút gần 1.900 dự án FDI, đời sống vật chất tinh thần của người dân không ngừng nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo thuộc nhóm thấp nhất cả nước; công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát được thực hiện nghiêm túc, khẩn trương và hoàn thành trước tháng 8-2025; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý, tầm nhìn đến năm 2050, Tây Ninh định hướng không gian phát triển, hình thành các trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp, du lịch, tạo ra các vùng động lực, kết nối các vành đai kinh tế theo hướng đa trung tâm, đa cực.

Trong đó, chú trọng phát triển các tuyến hành lang công nghiệp, đô thị, dịch vụ Tây Ninh - TPHCM theo hướng quy hoạch của vùng Đông Nam bộ và vùng ĐBSCL.

Đặc biệt, tiếp tục tái cơ cấu mạnh mẽ ngành nông nghiệp, hình thành các chuỗi giá trị và thương hiệu có sức thu hút cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và quốc tế. Gắn xây dựng nông thôn mới văn minh, kiểu mẫu của một làng quê bình yên, hạnh phúc.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên thay mặt Bộ Chính trị tặng lẵng hoa của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và lẵng hoa của Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng đại hội

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch đã công bố Quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 67 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 20 đồng chí.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025-2030; Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm các đồng chí: Nguyễn Mạnh Hùng (Phó Bí thư Thường trực), Nguyễn Văn Út, Phạm Hùng Thái, Nguyễn Thanh Hải.

Đồng chí Nguyễn Văn Quyết sinh ngày 6-1-1972; quê quán: xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sĩ Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước. Lý luận chính trị: Cao cấp. Đồng chí từng làm việc tại TAND tỉnh Ninh Bình; Sở Tư Pháp, Văn phòng Công chứng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai. Tháng 9-2007, đồng chí công tác tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương, từng làm Vụ trưởng Vụ Địa bàn 5. Tại Hội nghị Trung ương 3, tháng 7-2021, đồng chí được bầu bổ sung làm Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương. Ngày 22-2-2025, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Văn Quyết thôi tham gia Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thôi giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Long An nhiệm kỳ 2020 - 2025 và tham gia Đảng ủy Quân khu 7, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngày 30-6, đồng chí được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2020-2025, sau khi tỉnh Long An sáp nhập với tỉnh Tây Ninh.

Các đồng chí lãnh đạo t rung ương, địa phương nghe giới thiệu về thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh

NGỌC PHÚC