Đồng chí Nguyễn Doãn Anh tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa

Chiều 15-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã công bố kết quả phiên họp thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX bầu nhân sự Bí thư, Phó Bí thư, Ban Thường vụ và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa mới.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh tiếp tục được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa, nhiệm kỳ 2025-2030

Theo đó, đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025, tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa khóa XX, nhiệm kỳ 2025-2030 với số phiếu thuận 100%.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh (58 tuổi, quê quán Hà Nội) có bằng Đại học ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành, Cao cấp chuyên ngành Quân sự.

Đồng chí từng làm Phó Tư lệnh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Tư lệnh Quân khu 4. Tháng 11-2022, đồng chí giữ chức Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam. Ngày 20-10-2024, đồng chí được thăng quân hàm Thượng tướng.

Ngày 25-10-2024, đồng chí được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa khóa XX

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa; đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ trên trong nhiệm kỳ 2025-2030.

DUY CƯỜNG