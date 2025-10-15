Chính trị

Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng làm Phó Cục trưởng Cục Hải quan

Chiều 15-10, Cục Hải quan (Bộ Tài chính) thông tin về việc bổ nhiệm nhân sự mới tại cơ quan này.

Theo đó, chiều cùng ngày, Cục Hải quan tổ chức lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đã trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan.

Thay mặt Đảng ủy và Ban Lãnh đạo Cục Hải quan, ông Nguyễn Văn Thọ bày tỏ tin tưởng tân Phó Cục trưởng sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể lãnh đạo và công chức toàn cục giữ vững đoàn kết, đổi mới, xây dựng ngành Hải quan ngày càng phát triển vững mạnh.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (bên phải) trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Hải quan

Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế sâu rộng, ngành hải quan cần tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, sự quản lý thống nhất của Nhà nước, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội và các cam kết quốc tế. Cục Hải quan phải vừa tạo thuận lợi thương mại, vừa tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Hưng khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống của đơn vị, tận tâm, tận lực trong công tác, chung sức cùng tập thể lãnh đạo và công chức, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

LƯU THỦY

