8 tháng, đường sắt liên tiếp ghi nhận hơn 200 vụ vi phạm rào chắn

Ngày 4-9, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết, trong 8 tháng đầu năm, trên toàn tuyến đã ghi nhận 201 vụ ô tô và xe máy vi phạm tín hiệu đường ngang có chắn tự động và chắn có người gác.

Vụ một người điều khiển xe máy đâm bay rào chắn tại khu gian Long Khánh - Dầu Giây tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM, hôm 24-8

Riêng trong tháng 8 vừa qua, tại các đường ngang có cần chắn tự động đã xảy ra 9 vụ tai nạn, làm bị thương 5 người, tử vong 5 người. Các vụ tai nạn này đều là người tham gia giao thông cố tình vượt tín hiệu chuông đèn và khi cần chắn đã đóng.

Mới đây nhất, vào lúc 13 giờ 57 phút, ngày 3-9, tại đường ngang cảnh báo tự động, có lắp đặt cần chắn tự động thuộc khu gian Cẩm Giàng - Cao Xá, tuyến đường sắt Gia Lâm - Hải Phòng, khi cần chắn đang hạ, một tài xế ô tô cố tình vượt qua đường sắt, gây hư hỏng nghiêm trọng hệ thống cần chắn tự động và phụ kiện.

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, các vụ ô tô và xe máy vi phạm tín hiệu đường ngang có chắn tự động và chắn có người gác tập trung tại các tuyến có mật độ giao thông đường bộ cao, do ý thức chấp hành luật giao thông của một bộ phận người dân chưa tốt, công tác xử lý vi phạm còn nhiều hạn chế.

MINH ANH