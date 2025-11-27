Ngày hội Việt Nam hạnh phúc 2025: Lan tỏa từ những điều bình dị

Chiều 27-11, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức họp báo công bố chương trình "Vietnam Happy Fest 2025 – Ngày hội Việt Nam hạnh phúc", diễn ra từ ngày 5 đến 7-12 tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Thông tin cơ sở và Thông tin đối ngoại (Bộ VH-TT-DL), sự kiện khởi nguồn từ cuộc thi “Việt Nam hạnh phúc – Happy Vietnam”, nơi hàng chục nghìn tác phẩm ảnh, video ghi lại đời sống thường nhật bằng “ánh nhìn yêu thương”. “Hạnh phúc Việt Nam được xây nên từ hòa bình, từ tình yêu thương, đoàn kết và cả những điều bình dị nhất”, ông nhấn mạnh.

Ngày hội với chuỗi hoạt động trải nghiệm mang thông điệp lan tỏa hạnh phúc tới cộng đồng

Sự kiện năm nay được tổ chức dọc tuyến phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm trong không gian chủ đề “Con đường Hạnh phúc”, kéo dài từ phố Lê Thái Tổ qua Đinh Tiên Hoàng, Hàng Khay đến Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, với 13 điểm trải nghiệm như: Triển lãm Việt Nam hạnh phúc, Cây hạnh phúc, Bản đồ hạnh phúc, Không gian tương tác số hóa, Lăng kính hạnh phúc…

Tại khu vực tượng đài Lý Thái Tổ, “Cây hạnh phúc” sẽ đón nhận hàng nghìn điều ước và lời chúc từ cộng đồng, được ví như những “hạt mầm hạnh phúc” lan tỏa.

Ngày hội lan tỏa hạnh phúc trong cộng đồng với những điều giản dị, chân thành

Nhiều hoạt động điểm nhấn sẽ diễn ra xuyên suốt ba ngày, gồm: Lễ cưới tập thể của 80 cặp đôi “Yêu là hạnh phúc” (ngày 6-12); Diễu hành Việt phục “Bách hoa bộ hành” với 800 người tham gia (ngày 7-12); Workshop “Lăng kính hạnh phúc”; Lễ trao giải Happy Vietnam 2025...

Đặc biệt, đêm nhạc “Việt Nam hạnh phúc” (tối 7-12 tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục), mở cửa miễn phí, sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ trẻ, gồm: Lâm Bảo Ngọc, Bùi Công Nam, nhóm Bridge Band cùng đại diện nghệ sĩ từ các nhà hát thuộc Bộ VH-TT-DL.

Hơn 550 tác phẩm với chủ đề Hạnh phúc sẽ trải kín không gian quanh Hồ Hoàn Kiếm

Ban tổ chức kỳ vọng chương trình sẽ thu hút từ 200.000 đến 300.000 người tham dự, hướng tới trở thành sự kiện thường niên mang thông điệp nhân văn sâu sắc.

“Vietnam Happy Fest 2025 là nơi mỗi người không chỉ để xem, để nghe, mà để cảm và để hạnh phúc. Bởi hạnh phúc, khi được sẻ chia sẽ tỏa sáng”, ông Phạm Anh Tuấn chia sẻ.

MAI AN