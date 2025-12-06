Lâm Đồng: Hoàn thành xây dựng nhà mới cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ trước ngày 15-1-2026

Ngày 6-12, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng về việc khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo cuộc sống người dân.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 16-11 đến 5-12, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng mưa lũ, sạt lở đất khiến 6 người tử vong, 2 người bị thương, hơn 10.300 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại hơn 9.000ha cây trồng, hơn 14.300 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Thống kê chưa đầy đủ, hiện số lượng nhà bị sập, đổ hoàn toàn cần xây mới khoảng 30 căn, nhà bị ngập, ảnh hưởng hàng nghìn căn. Địa phương đang tập trung để khẩn trương xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người dân bị thiệt hại, hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất.

Ngoài ra, tại các tuyến đường xuất hiện hơn 350 điểm sạt lở, trong đó nhiều tuyến giao thông quan trọng bị chia cắt đến nay chưa thể khôi phục. Tổng thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất gây ra ước tính khoảng 1.500 tỷ đồng.

Chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 khẩn trương dọn dẹp mặt bằng, xây lại nhà mới cho người dân xã D’ran, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn biểu dương nỗ lực của Lâm Đồng và các lực lượng vũ trang đã tổ chức ứng cứu, hỗ trợ người dân trong mưa lũ.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đề nghị tỉnh Lâm Đồng thực hiện nghiêm “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc hoàn thành sửa chữa trước ngày 31-12, xây dựng nhà mới cho người dân bị thiệt hại xong trước ngày 15-1-2026, trên tinh thần xong sớm ngày nào, tốt cho bà con nhân dân ngày đó. Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục rà soát, thống kê, có phương án hỗ trợ đầy đủ cho người dân sau bão lũ. Hỗ trợ về giống, vật tư cho người dân khôi phục toàn diện sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là hoa, quả và rau; đảm bảo tất cả học sinh trở lại trường.

ĐOÀN KIÊN