8/15 mẫu xét nghiệm của tỉnh Bắc Giang âm tính với bệnh bạch hầu

Cán bộ y tế tại Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) lấy mẫu các trường hợp để kiểm tra. Ảnh: SỸ QUYẾT

Sáng 9-7, ông Lê Tiến Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Giang cho biết, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã có kết quả xét nghiệm 8/15 mẫu mà CDC tỉnh Bắc Giang gửi để giám định bệnh bạch hầu. Kết quả đến ngày 9-7 cho thấy, cả 8 mẫu đều có kết quả âm tính, 7 mẫu còn lại chưa có kết quả do đơn vị này mới gửi để chờ xét nghiệm.

Trước đó, như Báo SGGP thông tin, ngay khi nhận được thông báo của CDC tỉnh Nghệ An về 2 cô gái sinh năm 2006, tiếp xúc gần 1 ca bệnh (đã tử vong do bệnh bạch hầu), vừa rời huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) đến huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang), CDC tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương tổ chức lấy mẫu xét nghiệm đối với 2 cô gái này.

Kết quả phát hiện 1 trường hợp dương tính (F0) với bệnh bạch hầu là Moong Thị B. (sinh năm 2006, quê ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn). Vì vậy, CDC tỉnh Bắc Giang đã khẩn trương đưa B. xuống Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) để cách ly, điều trị; đồng thời tiến hành truy vết để lấy mẫu xét nghiệm đối với 15 trường hợp F1 đã tiếp xúc gần với Moong Thị B.

Đến nay, CDC tỉnh Bắc Giang và Trung tâm Y tế huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) đã lấy mẫu lần 2 đối với cô gái còn lại là Moong Thị S. (cùng sinh năm 2006, cùng quê ở xã Phà Đánh, huyện Kỳ Sơn với Moong Thị B.) và lấy mẫu lần 1 đối với 15 trường hợp F1.

Phó Giám đốc CDC tỉnh Bắc Giang cho biết, mặc dù 8 trường hợp đã có kết quả âm tính với bệnh bạch hầu, nhưng các trường hợp F1 này vẫn phải cách ly, theo dõi sức khỏe và cần được điều trị dự phòng bằng kháng sinh trong vòng 7 ngày, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày để đảm bảo chắc chắn an toàn với bệnh bạch hầu.

PHÚC HẬU