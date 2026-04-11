840 thanh niên xã Long Hải đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Từ ngày 10 đến 15-4, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Long Hải (TPHCM) tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho công dân nam đủ 17 tuổi trong năm 2026.

Theo thống kê, xã Long Hải có 840 thanh niên nam đủ 17 tuổi thuộc diện đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu trong năm 2026.

Thanh niên đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu

Tại buổi đăng ký, các thanh niên được kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, nhận thức chính trị; đồng thời thực hiện sơ khám sức khỏe như kiểm tra thị lực, cân nặng, chiều cao… Sau khi hoàn tất, công dân được cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Thực hiện sơ khám sức khỏe cho thanh niên đăng ký NVQS

Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho thanh niên tuổi 17 nhằm nắm chắc số lượng, chất lượng công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, làm cơ sở cho công tác xét duyệt, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ bảo đảm chính xác, công bằng, đúng quy định pháp luật.

THÀNH HUY